Produtores da Região Tocantina recebem equipamentos do Governo para fomento da produção durante Expoimp

O Governo do Estado tem apoiado iniciativas de assistência aos pequenos, médios e grandes produtores em todas as regiões do Maranhão. Como parte desta política, a 49ª Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp) recebe, mais uma vez, o apoio necessário do poder público para o desenvolvimento do agronegócio. Na sexta-feira (15), o governador Flávio Dino participou do evento e garantiu a continuidade do suporte para o setor produtivo do Maranhão.

Em Imperatriz, o Governo do Estado entregou equipamentos agrícolas para o fortalecimento da agricultura. Ao todo, foram 15 tanques de resfriamento de leite de capacidade de 2 mil litros, 66 ordenhadeiras mecanizadas, 78,5 kg de sementes de hortaliças, entre as quais: abóbora, alface crespa, cebolinha, coentro, couve manteiga, maxixe, pimentão, quiabo, rúcula, maracujá e melancia, além de certificar mais de 100 produtores das cadeias de carne e couro, cadeia de leite e da cadeia de hortifruticultura, capacitados pelo programa Mais Produção.

“Nós estamos com uma agenda bastante intensa. Neste momento testemunhando o término de cursos de capacitação da Secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), e a entrega de equipamentos para que os produtores possam sentir a presença do Governo do Estado na capacitação e assistência técnica, como nós sabemos que é necessário”, destacou o governador Flávio Dino, enfatizando que essas inciativas visam o aumento da produtividade do produtor maranhense.

O programa Mais Produção é uma iniciativa do Governo do Maranhão, por meio do Sistema Estadual de Produção e Abastecimento (Sepab), voltada para o aumento da produção agropecuária e industrial e fortalecimento das cadeias produtivas do estado. Durante a solenidade na Expoimp, cerca de 100 produtores receberam 30 horas de capacitação em cursos de silagem, derivados de leite, operação de sistemas de irrigação e drenagem, inseminação artificial bovina, dentre outros, por meio de parceria entre a Sagrima e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/MA.

Flávio Silva Ferreira, produtor do povoado Campeba D’água, de João Lisboa, recebeu seu certificado das mãos do governador e enfatizou que ficou muito feliz com essa oportunidade e esse apoio. “Depois que esse Governo chegou que começou a lembrar de nós. Eu agradeço ao governador Flávio Dino e a todos os órgãos que fazem parte do Governo”, realçou, grato, o produtor.

Por meio do programa Mais Sementes, criado para incrementar a produção agrícola maranhense, o Agropolo Rio Tocantins – que compreende os municípios de Imperatriz, João Lisboa, Senador La Rocque e Buritirana – recebeu mais de 78 kg de sementes de hortaliças, dos mais diversos tipos, para os produtores da região.

Apoio a cadeia do leite

A cadeia de produção do leite da Região Tocantina recebeu, na Expoimp, o incremento de 15 tanques de leite e 66 ordenhadeiras mecanizadas. Foram contemplados produtores dos municípios de Imperatriz, João Lisboa, Amarante, Senador La Roque, Buritirana e Sítio Novo.

O produtor José Hermes, que foi beneficiado pelo Mais Produção com capacitação e equipamentos, contou que gastava R$ 2,36 para produzir um litro de leite e vendia por R$ 1,10, realidade que mudou com a assistência técnica prestada pelo Governo. Ele disse, ainda, que a produção ,que era de cerca de 6 mil, aumentou para 13 mil litros de leite. “Governador, o senhor pega um pequeno e faz um grande. Nós temos que agradecer. E é pouco tempo. Nós sabemos trabalhar, mas nós não tínhamos uma assessoria”, agradeceu.

O secretário da Sagrima, Márcio Honaiser, explicou que a Região Tocantina tem três cadeias sendo apoiadas pelo Governo do Estado: hortifrúti, leite e carne e couro. “Três cadeias produtivas que estão sendo desenvolvidas. A gente tem muita vontade e gosta de trabalhar nessa região porque ela dá resultado. Temos visto que o produtor que está trabalhando com essa assessoria tem progredido bastante. Então a gente não se cansa de poder ajudar”, completou.

49ª Expoimp

Acompanhado de secretários, deputados estaduais e federais, o governador Flávio Dino visitou todos os estandes da Expoimp, conversou com representantes de sindicatos e empresários do agronegócio local e garantiu o apoio irrestrito do Governo do Estado para o incremento na produção da Região Tocantina e de todo o Maranhão.

A Expoimp segue até este domingo (16) com cursos, palestras e capacitações para produtores, ligados às cadeias que vem sendo incentivadas na região, a exemplo do que continuará acontecendo com outros eventos como ExpoFran (Porto Franco), ExpoAça (Açailândia) e Expoagra (Grajaú).