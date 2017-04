Produção de frango cresce no Maranhão

A produção de frango está crescendo no Maranhão e o Governo do Estado motiva este negócio, por meio do projeto ‘Caravana Corredor do Frango’, que incentiva o setor, por meio do programa ‘Mais Avicultura’.

A ação acontece em três regiões, entre as quais a que fica entre os municípios, entre Itapecuru-Mirim a Capinzal do Norte. Na última quarta-feira (05), a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc) apresentou à população, em audiência pública, no município de Coroatá, os investimentos que serão realizados pela empresas Frango Americano, em Coroatá, e Canindé Frangos, em Capinzal do Norte, que totalizam a aplicação de R$ 144 milhões na construção de abatedouros, fábrica de ração e granjas.

As pessoas presentes ao evento tiveram acesso a informações de como os investimentos vão garantir emprego e como eles poderão participar, por meio de pequenos e médios negócios. A atual gestão do Governo do Estado, segundo o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, está empenhada em incentivar o crescimento das cadeias produtivas no interior do Maranhão, por meio de parceria com empresários. Ele disse que a presença das duas empresas vai motivar o crescimento da Avicultura, também, em outros municípios. “Estamos criando uma corrente muito forte, não só no leste, mas, também, no sul e no centro-oeste do Maranhão, para que possamos elevar essa cadeia no Maranhão”.

Com a grande perspectiva de crescimento e investimentos na avicultura, estão sendo criados três corredores do frango, considerando a condição integrada de produção. A área que vai de Itapecuru-Mirim a Capinzal do Norte, inclui municípios como Vargem Grande, Coroatá e Nina Rodrigues. No eixo Parnaíba já existe grandes aviários, que usam tecnologias avançada e tem grande produção e com possibilidades de crescer nos próximos anos. Em Balsas, a iniciativa vai potencializar cidades próximas, onde é possível encontrar fábrica de ração e produção de ovos e pintos.

Para o prefeito Luís da Movelar Filho, a chegada do empreendimento em Coroatá representa fomento aos novos negócios e geração de emprego e renda. “Estamos dando total apoio e incentivo para que essa obra se concretize no nosso município. Este empreendimento será um grande avanço na área industrial e de empregos”.

O projeto ‘Caravana Corredor do Frango’ divulga ações que estão sendo realizadas no setor de Avicultura possibilitando que a população seja beneficiada. Na audiência pública em Coroatá foram debatidos os trabalhos desenvolvidos na cadeia da avicultura no estado, por meio do ‘Mais Avicultura’, programa instituído pelo governador Flávio Dino em 2015, que dá ao Maranhão maior competitividade no mercado nacional, estimulando empreendedores a se instalarem ou ampliarem seus negócios no Maranhão.

Investimentos

A empresa Frango Americano, além de implantar o abatedouro em Coroatá, deve inaugurar, nos próximos dias, uma fábrica de ração em Vargem Grande e vai expandir a unidade localizada em Paço do Lumiar. “O papel do ‘Mais Avicultura’, foi fundamental, pois nos incentivou a investir na região de Coroatá e ter uma segurança do Governo do Maranhão com os incentivos fiscais”, disse o diretor administrativo da empresa, Gilberto Ayres.

A Canindé Frangos, localizada em Capinzal do Norte, deve entregar, neste semestre, o primeiro abatedouro do estado. Segundo o proprietário do empreendimento, Paulo Sousa, o ‘Mais Avicultura’, foi decisivo para a empresa optar pelo Maranhão. “Parabéns para nós e ao Governador Flávio Dino, por essa iniciativa”.

O presidente da Associação de Avicultores do Estado do Maranhão (Avima), José Augusto Monteiro, reforça o papel do programa para o incremento, verticalização e crescimento da cadeia. “Agora, com esse incentivo do Governo e as empresas estão crescendo, se desenvolvendo, o abate de frango é uma modalidade que antes não tínhamos no Maranhão, que vai fazer com que as empresas cresçam e se desenvolvam”, disse. Mais Avicultura.

O programa ‘Mais Avicultura’ é uma conjunto de ações de incentivo ao crescimento da produção de frango no Maranhão. Entre as iniciativas, a concessão de benefícios fiscais para produtores de carne derivada do abate de frango e de ovos férteis ou não. A redução nas alíquotas interestaduais torna os produtos mais baratos para quem quer comprar no estado, aumentando a competitividade em relação aos outros.