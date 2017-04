Procon/MA notifica SET e Dataprom para regularização em até 24h do sistema de vendas de meia passagem

O Instituto de Proteção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA) notificou, nesta quarta-feira (19), o Sindicato das Empresas de Transportes de São Luís (SET) e a empresa Dataprom, administradora do sistema de bilhetagem eletrônica, por falhas no sistema de venda de passagens para estudantes na capital maranhense. O sistema permanece fora do ar desde a última segunda-feira (17), gerando filas e insatisfação aos consumidores. A notificação determina que ambas as empresas regularizem o sistema de vendas em até 24h.

Segundo a determinação, a paralisação do sistema de bilhetagem eletrônica configura falha na prestação do serviço, conforme o previsto pelos Artigos 14 e 20, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o transporte público é considerado um serviço essencial pela Constituição Federal, portanto, não pode deixar de ser oferecido pelo poder público ou empresas concessionárias.

De acordo com o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, a notificação é uma forma de alertar as empresas ao direito do estudante à meia passagem. “Tanto a empresa concessionária e o sindicato devem entender que o sistema de bilhetagem é essencial na vida do estudante. Portanto, faz-se urgente que o serviço seja regularizado o mais breve possível, sem que comprometa ainda mais o transporte dos usuários. Continuaremos cobrando e acompanhando este caso, em busca de uma solução definitiva dessa problemática e do pleno respeito aos direitos dos consumidores”, comentou o presidente.

Após o recebimento da determinação, SET e Dataprom têm até 24 horas para regularizar o sistema. Elas devem expor, também, o(s) motivo(s) acerca das causas que resultaram na suspensão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.O descumprimento da determinação pode se caracterizar como crime de desobediência nos termos do Artigo 330, do Código Penal, ficando sujeito às sanções administrativas e civis cabíveis.

Entenda o caso

Desde a última segunda-feira, após uma pane geral no serviço de recarga de passagens, o sistema de bilhetagem eletrônica continua, temporariamente, fora do ar em todos os terminais de integração da capital. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) informou que havia disponibilizado técnicos para solucionar o problema com a maior brevidade possível. Entretanto, das primeiras horas da última segunda-feira (17), até hoje, não houve a devida regularização do serviço.

Outras Ocorrências

Em março deste ano, tanto o SET quando a Dataprom receberam determinação do Procon/MA para regularização do sistema – na época, vários consumidores reclamaram das falhas no sistema de bilhetagem.

Em seguida, após reunião com o SET, a SMTT e a Dataprom, o Procon sugeriu alternativas às falhas encontradas, como o recebimento do pagamento em dinheiro, mediante a apresentação da carteira, e a disponibilização de crédito negativo, onde o beneficiário, mesmo sem saldo, poderia utilizar o benefício e o valor seria descontado quando nova recarga fosse efetuada. No próximo dia 24 de abril, será realizada uma reunião para que as empresas dêem resposta definitiva sobre os problemas constatados e as sugestões apresentadas pelo Procon/MA.