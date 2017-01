Procon realiza palestras de orientação para fornecedores sobre Direito do Consumidor

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon/MA) começa 2017 ampliando o projeto Diálogo com Fornecedores. Este mês, o Instituto vai às lojas Potiguar, Centro Elétrico e Jacaré Home Center, além dos restaurantes Coco Bambu e Ferreiro Grill, em São Luís, para orientar funcionários e gerentes sobre direito do consumidor, a fim de reduzir conflitos gerados na hora de consumir os serviços ou compra.

Segundo o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, o projeto visa harmonizar as relações de consumo. “O fornecedor consciente investe na qualificação de seus funcionários a fim de assegurar o pleno respeito ao direito do consumidor, gerando mais qualidade para o serviço prestado. Nosso papel é não apenas fiscalizar, mas também informar e educar fornecedores e consumidores para assegurar a plena harmonia das relações de consumo no Maranhão”.

O projeto de Diálogo com Fornecedores acontece desde 2015 entre seguimentos como taxistas, instituições privadas de ensino superior, escolas privadas, supermercados, revendedores de gás, postos de combustível, pizzarias, bares e restaurantes. Os diálogos obtiveram conquistas importantes como o estabelecimento do Selo Procon/MA de Qualidade para Bares e Restaurantes, a proibição da inclusão de materiais de uso coletivo nas listas de material escolar e a redução dos preços dos combustíveis.

Em 2016, o Procon/MA percebeu a necessidade de informar os proprietários e funcionários dos estabelecimentos, passando a oferecer capacitações direcionadas. Eles tiveram acesso a palestras que aconteceram nas sedes do Centro Elétrico, Mateus Supermercados e Potiguar. Este ano, o projeto será ampliado a fim de atingir outros seguimentos de mercado, além de lojas de material de construção e restaurantes, e divulgar o Direito do Consumidor entre os fornecedores. Para participar do projeto, o fornecedor pode entrar em contato com o Procon/MA pelo e-mail doac.proconma@gmail.com ou pelo telefone (98) 3261-5109.