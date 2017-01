Procon realiza acordo com produtora para reparar danos causados aos consumidores no evento ‘Réveillon da Península’ 

Após reclamações dos consumidores, o Instituto de Proteção e Defesa ao Consumidor do Maranhão (Procon/MA) realizou acordo com a produtora ‘J Produções’, promotora do evento ‘Réveillon da Península’. O objetivo do acordo é assegurar o pleno direito dos consumidores e beneficiar aqueles que se sentiram lesados durante o evento, garantindo desconto de 50% no ingresso (cumulativo com o benefício da meia-entrada) do evento Pré-Carnaval do Bloco Devassa, organizado pela mesma produtora. Para ter acesso ao abatimento do preço ou a restituição proporcional do valor, basta que o consumidor comprove a contratação do serviço em comento.

Segundo as denúncias, o evento prometeu o serviço de ‘Open Food’ de salgados, modalidade de festa a qual o consumidor paga uma quantia fixa por sua entrada, garantindo livre consumação das comidas oferecidas. Entretanto, a organização não cumpriu com o prometido em sua totalidade, causando demora na reposição das comidas.

O Procon iniciou investigação e buscou esclarecimentos junto à empresa ‘J Produções’, responsável pela festa, que explicou a situação relativa à falta de salgados ocasionada por um curto circuito em duas fritadeiras na área da produção, o que acabou atrasando a reposição de salgados em um dos pontos do evento e gerando insatisfação dos consumidores. Os representantes da empresa ainda alegaram que, como se tratava de uma data festiva na qual praticamente todos os fornecedores de São Luís estavam ocupados, o problema não pôde ser resolvido com a urgência necessária.

“Em face de um problema pontual que nós detectamos que lesou os nossos consumidores de alguma forma, nos antecipamos a fazer o acordo para comprovar que o nosso objetivo é, em primeiro lugar, o direito do consumidor. Essa é uma forma de fazer justiça e nos desculparmos com o nosso público. Reiteramos que trabalhamos incessantemente para fazer do réveillon uma festa perfeita, mas, infelizmente, imprevistos ocorreram e inviabilizaram, momentaneamente, um dos serviços oferecidos. No entanto garantimos que nossos consumidores continuarão a ter atenção máxima durante os eventos de 2017, assim como sempre foi ao longo dos últimos anos”, afirmou João Marcelo, empresário e produtor do evento.

Para o presidente do Procon, Duarte Júnior, realizar o acordo é uma solução harmoniosa e que beneficia os consumidores que se sentiram lesados. “Com esse acordo conseguimos dar uma resposta rápida e efetiva a essas reclamações trazidas pelos consumidores, bem como garantir uma plena harmonia das relações de consumo com a solução do problema”, pontuou o presidente.

O presidente do Procon informa ainda que os consumidores que se sentiram lesados devem formalizar denúncia através do aplicativo PROCON Maranhão ou em uma das unidades físicas de atendimento.