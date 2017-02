Procon promove ação social no Cohafuma

Levar os serviços do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon/MA) para mais perto da população. Esse é o objetivo do Procon Móvel que, nesta sexta-feira (03), atenderá a população que mora na área do bairro do Cohafuma, em São Luís. As atividades acontecem, de 9h às 16h, na Unidade Integrada Governador José Murad, localizada na Avenida da História. O Procon Móvel oferece serviços de atendimento aos consumidores em bairros de São Luís e no interior do Maranhão.

A ação no Cohafuma acontece por meio de parceria com outros órgãos e empresas, com o objetivo de promover a cidadania e garantir direitos constitucionais. Serão oferecidos serviços de formalização de denúncia e orientação ao consumidor e fornecedor, além de atividades do Viva de expedição de documentação básica (Emissão de RG, CPF e antecedentes criminais).

Entre os parceiros, as empresas Companhia Energética do Maranhão (Cemar), disponibilizando tarifa social e troca de lâmpadas por meio do programa ‘Consumo Consciente’; e a Big Ben, com aferição de pressão e teste de glicemia. A seção do Maranhão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MA) e o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) vão prestar assistência jurídica e a Câmera dos Dirigentes Lojistas (CDL), consulta do serviço de proteção ao crédito. O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) promoverá palestras educacionais e atendimento.

A ação tem o apoio dos Supermercados Maciel, Secretária Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), Secretarias de Estado da Saúde (SES) e de Desenvolvimento Social (Sedes), Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e Conselho Regional de Farmácia (CRF/MA).

O presidente do Procon/MA e diretor geral do Viva, Duarte Júnior, destaca que a as parcerias com outros órgãos e organizações da sociedade civil é uma maneira de expandir o atendimento e fazer com que sejam garantidos aos cidadãos seus direitos constitucionais. “Dessa forma, podemos garantir que os serviços oferecidos pelo Procon/MA e Viva possam chegar mais perto das pessoas, em seus bairros e proximidades. Assim buscamos oferecer um serviço com qualidade, conforto, rapidez e sem grandes deslocamentos”.