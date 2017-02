Procon notifica Federação Maranhense de Futebol e Sampaio Corrêa por atraso no jogo deste último sábado 

Após denúncias, o Instituto de Defesa e Proteção do Cidadão e do Consumidor (Procon/MA) notificou, neste domingo (5), a Federação Maranhense de Futebol (FMF) e o Sampaio Corrêa para que prestem esclarecimentos sobre o atraso de mais de 40 minutos para iniciar o jogo pela Copa do Nordeste contra o River Atlético Clube do Piauí, que aconteceu no sábado (4), no Castelão.

Segundo relatos, o episódio ocorreu por falta de uma ambulância no estádio. De acordo com o Estatuto do Torcedor, Lei 10.671/2003, artigo 16, inciso IV, é obrigatório disponibilizar uma ambulância para cada dez mil torcedores presentes à partida. A responsabilidade em adotar as providências, de ordem técnica e administrativa indispensáveis à logística e à segurança das partidas é tida como sendo da Federação e o do time mandante de campo.

Para o presidente do Procon, Duarte Júnior, além do risco à vida, saúde e segurança dos consumidores, tal fato compromete a qualidade do evento e gera prejuízos a imagem do Estado do Maranhão perante os demais entes da federação.

A FMF e o Sampaio terão 10 dias para apresentar defesa e as informações que entenderem necessárias, sob pena de caracterizar crime de desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal Brasileiro, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.