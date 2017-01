Procon Móvel inicia atendimento em bairros São Luís

As unidades do Procon Móvel se preparam para iniciar, neste sábado (14), o atendimento programado de janeiro. A primeira parada do mês acontece de 9h às 17h, na Igreja São José do Cupertino e Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Projetada, no bairro Alto do Calhau, em São Luís.

Por meio de duas unidades, que pertencem ao Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon/MA), os serviços do órgão estão sendo levados para comunidades com o objetivo de garantir mais acesso e cidadania aos consumidores. A iniciativa, além de ampliar a rede de atendimento, leva os serviços do órgão para mais perto da população e apóia iniciativas sociais que visam a promoção e expansão da prestação de serviços públicos.

O Procon Móvel oferece os serviços de orientação aos consumidores e fornecedores e formalização de denúncias. Conta com a parceria do VIVA para realizar emissão de documentação básica como RG, CPF e Antecedentes Criminais. O presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, o serviço móvel é mais uma ferramenta de garantia do acesso do cidadão aos seus direitos constitucionais. “Através dessa ação podemos levar o nosso atendimento a lugares longínquos e, também, para mais perto da população, com a mesma qualidade e efetividade que já oferecemos nas nossas unidades fixas”, enfatizou.

Para a supervisora de assuntos interestaduais do Procon/MA, Caíssa Mattos, buscar parcerias com organizações da sociedade civil é uma maneira de expandir o atendimento do órgão. “Dessa forma, podemos garantir que os serviços oferecidos pelo Procon e pelo VIVA possam chegar mais perto das pessoas, em seus bairros e proximidades. Assim, é possível oferecer um serviço com qualidade, conforto, rapidez e sem grandes deslocamentos”.