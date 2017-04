Procon Móvel atende nos municípios de Loreto e São Luís de 26 a 29 de abril

A partir desta quarta-feira (26) até sábado (29), o Procon Móvel levará serviços, como emissão de documentação básica, em parceria com a Polícia Militar, e atendimento ao consumidor ao município de Loreto e às comunidades Jordoa e Cohab, em São Luís. O atendimento acontece de 8h às 17h nas três localidades.

Em Loreto, a unidade móvel fica instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Av. Monsenhor Barros s/n, centro, entre os dias 26 e 29.

Já em São Luís, uma unidade irá atender de 26 a 27 no Centro Integrado São Luís, na Avenida 4 s/n, Cohab Anil III. A outra unidade estará somente no dia 29 de abril na Unidade Integrada Estado de São Paulo, Rua Muniz Barreiros s/n Jordoa.

Estarão disponíveis à população os serviços de emissão da 1ª e 2ª via do RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/Pasep, Bolsa Família), inscrições em concursos e outros serviços online.

Também poderão ser realizadas formalização de denúncias contra empresas e orientação de consumidores e fornecedores. Para o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, o atendimento móvel é essencial para que o cidadão obtenha sua documentação básica e possa ter sua cidadania efetivada. “Com as unidades móveis temos a possibilidade de levar os serviços para mais perto da população, ao alcance de todos, e garantindo mais comodidade e acessibilidade”, afirmou.

É importante lembrar que, para acessar os serviços do Viva, o cidadão deve estar com os documentos originais. Para solicitar o RG é necessário apresentar a original da certidão de nascimento ou certidão de casamento. A emissão da 1ª via do documento é gratuita. Já a taxa para 2ª via custa R$ 32,83, mas pode ser gratuita caso o cidadão apresente boletim de ocorrência provando roubo ou furto, ou comprovante de cadastro no CadÚnico do governo federal, como o cartão Bolsa Família.

No caso do CPF, o solicitante deve apresentar certidão de nascimento ou de casamento. A inscrição é gratuita, bem como a segunda via. Vale lembrar que, para menores de idade, é indispensável o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Para formalizar denúncias contra serviços e empresas privadas, o consumidor deve estar de posse de original e cópia dos seus documentos originais, além de portar também comprovantes da denúncia, como faturas, contratos, notas fiscais e números de protocolo.