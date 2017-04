Procon Móvel atende de forma simultânea 11 municípios pela ‘Caravana Governo de Todos’

Arame, Carolina, Barreirinhas, Zé Doca. Estes são apenas alguns dos 11 municípios que serão atendidos pelo Procon Móvel, em parceria com a Polícia Militar, na nova edição da ‘Caravana Governo de Todos’, que será realizada nesta sexta-feira (21) e sábado (22). De forma inédita, as unidades móveis do Procon/MA e do Viva levarão os serviços da cidadania a todas as regiões do Estado.

O atendimento móvel do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon/MA) e do Viva terá ações realizadas nos seguintes municípios: Arame, Carolina, João Lisboa, Açailândia, Barreirinhas, Santa Quitéria, Santa Luzia, Bacabal, Esperantinópolis, São João dos Patos e Zé Doca.

Além de atividades como palestras, atendimentos em saúde básica, cadastramentos em programas sociais e eventos esportivos, o Procon Móvel oferecerá emissão da 1ª e 2ª via do RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços online. Os serviços de formalização de reclamações ou denúncias e orientação ao consumidor e fornecedor também serão ofertados.

É importante lembrar que para acessar os serviços do Viva, o cidadão deve estar com os documentos originais. Para solicitar o RG, é necessário apresentar a original da certidão de nascimento ou certidão de casamento. A emissão da 1ª via do documento é gratuita. Já a taxa para 2ª via do documento custa R$ 32,83, mas pode ser gratuita caso o cidadão apresente boletim de ocorrência provando roubo ou furto, ou comprovante de cadastro no CadÚnico do Governo Federal.

No caso do CPF, o solicitante deve apresentar certidão de nascimento ou de casamento. A inscrição é gratuita, assim como a segunda via. Vale lembrar que, para menores de idade, é indispensável o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Para formalizar denúncias contra serviços e empresas privadas, o consumidor deve levar a original e a cópia dos seus documentos originais, além de apresentar os comprovantes da denúncia.

Para o presidente do Procon e do Viva, Duarte Júnior, o sucesso da Caravana em cidades como São José de Ribamar, Palmeirândia, Bacurituba e São Vicente Ferrer só comprova o crescimento e a importância do projeto em todo o Estado. “Pela primeira vez vamos atender de forma simultânea 11 municípios com nossas unidades móveis e ainda manter o funcionamento normal das 23 unidades fixas distribuídas pelo Maranhão. Estamos compondo ações de governo como essa a fim de assegurar os direitos constitucionais de todo cidadão por meio do acesso à documentação básica. A ação conjunta dos órgãos do Estado na Caravana Governo de Todos é essencial para garantir a melhoria da qualidade de vida a todos os maranhenses”, afirmou.

A programação da ‘Caravana Governo de Todos’ inicia às 8h e segue até às 17h, em todos os municípios envolvidos. Veja, abaixo, a data e o local em cada cidade.

Programação completa:

Arame: 20/04 e 21/04

Local: Biblioteca Municipal do Município

Barreirinhas: 21/04 e 22/04

Local: C.E Joaquim Soeiro

Santa Quitéria: 21/04 e 22/04

Local: Complexo Educacional Cônego Nestor

João Lisboa: 21/04 e 22/04

Local: C.E. Senador La Rocque

Carolina: 21/04 e 22/04

Local: Ginásio de Esportes Mauro Bezerra, Av. Frederico Martins de Azevedo, S/N, Cohab

Açailândia: 21/04 e 22/04

Local: Praça da Juventude de Açailândia

Bacabal: 22/04 e 23/04

Local: Colégio Militar Tiradentes III

Esperantinópolis: 22/04 e 23/04

Local: C.E Antônio Correia

Santa Luzia do Tide: 22/04 e 23/04

Local: C.E Cícero Ferreira

São João dos Patos: 22/04 e 23/04

Local: C.E Paulo Ramos

Zé Doca: 22/04 e 23/04.

Local do Evento: C.E Nelson Serejo de Carvalho (Cema)