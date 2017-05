Procon Mirim debate sobre os direitos do consumidor na Vila Embratel

Informar às crianças sobre as relações de consumo e os direitos do consumidor. Este tem sido o papel do Procon Mirim que, desde o começo do ano, já alcançou mais de 1.500 crianças em toda a Região Metropolitana de São Luís.

Além das escolas, na última quinta-feira (4), o projeto realizou uma ação na Creche/Escola Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Vila Embratel. Atendendo mais de 60 crianças, entre 4 a 12 anos, a ação contou com uma palestra do presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, que levou aos estudantes noções sobre consumo consciente e, também, sobre o Código de Direito do Consumidor.

A ação só foi possível após um convite, por carta, da diretora da escola, Maria de Fátima Martins, ao presidente do Procon/MA. “Acompanho e gosto muito do trabalho do Duarte Júnior no Procon. Por isso, resolvi escrever uma carta de convite a ele, e deixei pessoalmente. Ele logo respondeu e disse que em menos de 15 dias viria à nossa escola. E ele cumpriu”, revelou a diretora.

Josilene de Paula Rodrigues, mãe da estudante Maria Clara, de 5 anos, comemorou a ação do projeto Procon Mirim no colégio da filha. “Eu gostei muito dessa iniciativa. É uma boa forma de incentivar as crianças, que ajudam elas a terem noções de consumo. Estão de parabéns”, comentou. A estudante Emilly Coelho, de 9 anos, agradeceu ao projeto. “Gostei de tudo e aprendi muita coisa também. Aprendi a economizar, a gastar menos dinheiro. Foi muito bom”, agradeceu.

Criado em 2015, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Procon Mirim levou conhecimento e diversão para as crianças de escolas durante vários dias consecutivos de atividades e aprendizagem.

A temporada 2017 de atividades do Procon Mirim foi iniciada em março, com o tema “Direitos Básicos do Consumidor”. Em abril, o projeto orientou as crianças sobre as causas, consequências e formas de evitar o superendividamento. Os estudantes serão acompanhados por todo o ano pelo projeto, com a realização de outras atividades e palestras.

Durante o mês de abril, de 17 a 20 de maior, os alunos das escolas UI Dr. Clarindo Santiago, UI Estado de São Paulo, Barbosa de Godóis, CE Estado do Pará, UI Pedro Alvares Cabra, UI Maria Firmina dos Reis, CE Embaixador Araújo Castro (Caic) e UI Força Aérea Brasileira receberam orientações sobre como combater o superendividamento.

Ao todo, serão contempladas 15 escolas, pois as que participaram em 2016 permanecem no projeto sendo monitoradas e os professores capacitados.

Para Duarte Júnior, a educação para o consumo deve estar entre os fundamentos da educação básica. “Passando este conhecimento para as crianças, acreditamos que é possível mudar a realidade em que vivemos através das crianças e por meio da educação”, disse o presidente.