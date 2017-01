Procon em Timon tem nova coordenação

O Procon/MA em Timon começou o ano com nova coordenação. Agora, quem assume o órgão em um dos maiores municípios do Maranhão é o bacharel em direito Daniel Coimbra. Com a mudança, o órgão estará ainda mais atuante, garantindo direitos constitucionais dos consumidores timonenses.

Para o ano que se inicia, o novo coordenador falou dos desafios e traçou algumas metas para melhoria nas relações de consumo do município. “O nosso objetivo à frente do Procon/MA em Timon é fazer com que os consumidores saibam que o órgão existe para garantir direitos e equilibrar as relações de consumo. Nossa meta é que não seja mais necessário o deslocamento dos consumidores para outros municípios em busca de orientação e atendimento”, afirmou Daniel.

Para o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, a nova coordenação dará continuidade ao trabalho efetivo que está sendo realizado desde o início da gestão, em 2015. “Nosso objetivo é expandir o serviço do órgão com a mesma qualidade da sede em todas as regiões do Maranhão. Assim, seguindo a diretriz do governador Flávio Dino, é possível realizar ações mais efetivas e dar respostas mais rápidas às demandas trazidas pelos consumidores do estado”, explica o presidente.

Neste ano, o Procon/MA em Timon irá intensificar as fiscalizações nas instituições bancárias, realizando, semanalmente, averiguação de itens como demora na fila de espera, falta de distribuição de senhas, redução do número de caixas para atendimento, entre outros problemas comuns nas agências.

Além disso, serão fortalecidas as fiscalizações em supermercados, buscando garantir a vida, saúde e segurança do consumidor, evitando, por exemplo, venda de produtos fora da validade, disposição de preços distintos, entre outros fatores que desrespeitam os direitos dos consumidores. As fiscalizações de escolas particulares do município também será uma das prioridades para este ano.

O Procon/MA em Timon atende na Rua Coronel Falcão s/n, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Os consumidores podem também formalizar denúncia por meio site www.procon.ma.gov.br e do aplicativo disponível para download nas lojas virtuais Android e iOS.

Municipalização

O Procon/MA tem fortalecido seu projeto de municipalização a fim de estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Somente em 2015, o número de unidades em todo o Estado aumentou de 5 para 21. E em 2016, foram inauguradas mais oito unidades nos municípios de Coroatá, Caxias, Chapadinha, Carolina, Barra do Corda, São Luís (Instituto Florence e Shopping da Ilha), Imperatriz (Imperial Shopping) e São José de Ribamar (Pátio Norte Shopping).