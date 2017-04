Procon e Viva realizam encontro geral de servidores

O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon-MA) realizou, neste sábado (8), um diálogo com todos os servidores das unidades do Procon e do Viva da Grande Ilha. Durante o encontro, que aconteceu no Viva do Shopping da Ilha, os servidores tiveram momentos de lazer e descontração, além de capacitação.

Durante a manhã, a advogada paraibana Luciana Browne ministrou palestra sobre teoria e prática do Código de Defesa do Consumidor. Luciana é mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda de Teoria Geral e História do Direito pela Universidade de Lisboa. Atualmente, leciona as disciplinas de Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil e Contratos na Faculdade Damas e na Escola Judicial de Pernambuco.

Segundo o presidente do Procon-MA, Duarte Júnior, as reuniões de integração e capacitação fortalecem o trabalho em equipe. “Tanto no Procon quanto no Viva, realizamos periodicamente capacitações do nosso corpo técnico a fim de qualificar ainda mais o trabalho. Acreditamos que o estudo e o diálogo são as mais importantes ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos consumidores, por isso agradeço à professora Luciana Browne que aceitou nosso convite de vir aqui dividir seu conhecimento conosco”, afirmou o presidente.

Para a advogada Luciana Browne, a atuação do Procon-MA tem cumprido os objetivos constitucionais. “Eu resumo o Procon Maranhão a partir de pois princípios da Constituição Federal, artigo 37, que pra mim são os principais: moralidade e eficiência. O Procon Maranhão age e entrega pro cidadão maranhense o que está no Código de Defesa do Consumidor com muita seriedade e compromisso com a coisa pública”, avaliou a advogada.

As reuniões de servidores ajudam no trabalho de gente como Cássia Sousa, assessora jurídica do Procon, que afirma sentir o Instituto como uma segunda família. “Nessas reuniões nós aprofundamos nosso conhecimento em direito do consumidor e utilizamos isso no nosso dia a dia, nas decisões que precisamos tomar em relação aos processos do Procon. E tudo é ainda melhor porque é feito com muita descontração, como uma segunda família”, observou a assessora.

Além de palestras, a reunião contou também com momentos de confraternização e café da manhã para os servidores.