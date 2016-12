Procon e parceiros arrecadam mais de 1400kg de alimentos na “Operação Prato Cheio” 

A chamada “Operação Prato Cheio”, coordenada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MA, encerrou na semana passada e culminou com a doação de mais de 1.400kg de alimentos não perecíveis a crianças e famílias carentes. A ação, que iniciou em novembro, mobilizou servidores com o objetivo de proporcionar um natal com assistência e garantir a ceia natalina de crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade Social.

Além do Procon, o Viva, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão (Arsema) também se uniram em prol dessa causa.

A entrega dos alimentos aconteceu no “Projeto Sonho de Aline”, uma das instituições beneficiadas com as doações, que cuida de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e de extrema pobreza, localizada em Panaquatira. Os representantes do grupo “Jovens pela Mudança”, outro grupo a qual foram destinadas as doações, que realizam ações no município de São João Batista, também estiveram presentes.

Na ocasião, embalados por clássicas canções natalinas como “Noite Feliz”, as crianças receberam as equipes dos órgãos com muita festa e apresentações teatrais. A coordenadora do Projeto “Sonho de Aline”, Irmã Mazé, falou sobre a importância de ações como essa para manter a assistência aos jovens e crianças. “É uma grande alegria para nós essa parceria do Procon, que iniciou com a doação de brinquedos no Dia das Crianças. Estes jovens, muitas vezes, têm apenas essa refeição oferecida aqui na instituição durante o dia, então os alimentos doados são essenciais para que o nosso trabalho continue”, conta a coordenadora.

O presidente do Procon/MA e Diretor-geral do Viva, Duarte Júnior, conta que há alguns meses tiveram contato os dois projetos e a partir de então surgiu o interesse de realizar a campanha. “Conhecemos os projetos e percebemos que é um trabalho que envolve muito amor e comprometimento. Receber o agradecimento dessas crianças nos deixa mais motivado para desenvolver ações como essa. Ressalto, ainda, que as políticas de inclusão e a presença em ações sociais são atividades constantes na nossa gestão”, afirma o presidente. Além disso, o presidente comenta sobre a importância da união dos outros órgãos para que a ação tivesse maior efetividade.

A Diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão (Arsema) agradeceu o convite do Procon/MA e comentou sobre o momento emocionante compartilhado com as crianças. “Foi excelente participar do projeto junto com o Procon e Viva, os servidores da Arsema ficaram extremamente envolvidos com a contribuição. É importante e fortalecedor a união dos órgãos do Governo do Estado, se engajando com o objetivo de ajudar ao próximo”, afirma.

A campanha também foi realizada pelas unidades do Viva nos municípios de Açailândia,Balsas, Codó, Imperatriz, Carolina, Pinheiro, Presidente Dutra e Pedreiras. Juntamente com São Luís, as unidades de Imperatriz tiveram a maior arrecadação, somando juntas cerca de 1.300 kg de alimentos arrecadados. As arrecadações de Imperatriz foram doadas àao Instituto Amar Mais e também para a Casa de Apoio Shekinah Resgate. Nos demais municípios as doações foram entregues diretamente a famílias em situação de vulnerabilidade social.