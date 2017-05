Procon e ANP realizam treinamento de fiscais sobre teste de qualidade de combustíveis

Nos dias 3, 4 e 5, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon/MA) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizaram um treinamento sobre teste de qualidade de combustíveis em São Luís. O curso foi voltado para a capacitação novos servidores do Instituto para Fiscalização em Revendas de Combustíveis Automotivos.

Participaram do treinamento servidores das equipes de fiscalização da sede na capital e das unidades nos municípios de Santa Inês, Cururupu, Codó, São João dos Patos e Pinheiro. As consumidoras Thaynan de Oliveira e Yasmin Dutra também fizeram parte da capacitação após terem sido premiadas em sorteio online para consumidores interessados em aprender mais sobre o teste de qualidade de combustíveis.

Durante a ação, os fiscais puderam aprender na prática como realizar o teste, orientados pela equipe da ANP. Segundo o presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, capacitar a equipe é imprescindível para manter a qualidade do trabalho. “Realizamos periodicamente capacitações e atualizações da nossa equipe de servidores com o objetivo de qualificá-los e garantir melhores resultados para o nosso trabalho. Por meio de convênio celebrado desde 2016 com a ANP, estamos fortalecendo nossa fiscalização e assegurando combustíveis mais baratos e com mais qualidade em todo o Estado do Maranhão”, afirmou o presidente.

Para o especialista em regulação da ANP, Siderval Miranda, ao término do treinamento, os fiscais estão aptos para realizar o teste de qualidade e volume de combustíveis. “O objetivo é verificar se o combustível comercializado está conforme as especificações da Agência Nacional do Petróleo, e também fazer a verificação da quantidade dispensada pelos bicos de abastecimento e do painel de preços”, explicou o especialista

A consumidora Thaynan de Oliveria, estudante de Direito, foi sorteada pela promoção realizada nas redes sociais do Procon/MA para participar do curso. Segundo ela, as pessoas precisam se informar mais sobre seus direitos. “Antes eu não fazia ideia de como era feito o procedimento do teste. Podendo ver assim, de perto e na prática, dá pra entender melhor. Agora eu tenho a consciência de que eu tenho o direito de chegar no posto pra testar a qualidade”, destacou Thaynan.