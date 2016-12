Priorizando investimentos em Segurança Pública, governador Flávio Dino promove 455 militares

O ano de 2016 chega ao fim reafirmando o compromisso mantido ao longo do ano pelo Governo do Estado, de priorização da Segurança Pública, com 455 promoções na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Maranhão. As promoções aconteceram na manhã desta sexta-feira (30). São famílias inteiras que por anos aguardaram a ascensão de patente e entrarão 2017 com a realização de um sonho. E para o Governo do Estado, que alcança o total de mais de 3.500 promoções na atual gestão, esta é mais uma forma de valorização das carreiras, que terá grande impacto no serviço ofertado à população.

“É uma valorização, um reconhecimento do mérito desses policiais. Estamos comemorando, pelo segundo ano consecutivo, a redução dos indicadores de crimes violentos na região metropolitana de São Luís, e em razão disso os investimentos irão continuar, com viaturas, novos policiais e promoções. Nós vivemos uma enorme crise no Brasil e um ato desse adquire, portanto, maior importância, porque significa dizer que, mesmo com escassez de recursos, nós reconhecemos a prioridade da segurança pública e essa é a razão pela qual nós mantemos e manteremos esse processo de reconhecimento de direitos dos policiais”, relatou o governador Flávio Dino, no ato da promoção.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, explicou que esforços não têm sido medidos pela gestão para mudar o paradigma dentro da corporação militar. Através da promoção, de quem aguarda por anos, o comprometimento, certamente, aumenta.

“O governo Flavio Dino já ultrapassa 3.500 promoções e isto é histórico, porque acaba com aquilo que era um impedimento de ascensão funcional na carreira da Polícia Militar e que incomodava muito a corporação militar: o chamado represamento, são pessoas com mais de 20 anos no mesmo cargo. E isso foi quebrado com esse grande número de promoções. Aqui, hoje, são mais de 400 promoções de praças e oficiais e isso é importante porque a promoção no mundo militar está diretamente ligada ao estado de ânimo do servidor polícia militar”, defendeu Jefferson Portela.

O comandante geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel Pereira, também realçou que a promoção é sinônimo de realização profissional. “As promoções representam uma ascensão profissional, isso motiva o homem, e, obviamente, quando você entra na carreira policial você entra para ir até o último posto, essa é sua aspiração, é a aspiração de todos nós. Tanto quem entra como soldado, ou entra como cadete. Quando o polícia é promovido ele vê esse sonho realizado, então é mais uma escada que ele galgou. É muito importante essa atitude do governador Flávio Dino, de ser sensível com relação isso”, afirmou.

Para Joseph Ramon Garcês, que estava na cerimônia de promoção acompanhado de sua esposa e filhos este é um momento especial. “É uma satisfação muito grande porque a gente percebe que é um reconhecimento por parte do Estado e da nossa instituição, com relação ao nosso trabalho dedicado à sociedade maranhense”, disse ele. De acordo com a sua esposa, Cristiane Tarla, esse era um sonho aguardado por muito tempo por sua família. “Agora é só comemoração e felicidade”, destacou ela.

Segunda mulher coronel da história da PMMA

Esta cerimônia também foi particularmente especial para Augusta Andrade, segunda mulher maranhense a ser promovida ao maior cargo da carreira militar. “Estou muito feliz, muito agradecida ao Governo do Estado e ao governador Flávio Dino, após 12 anos da primeira coronel promovida, em 2004, ele está promovendo a segunda coronel no estado do Maranhão. Estou muito feliz e realizada profissionalmente. Muito trabalho para chegar onde cheguei hoje, e este é o reconhecimento deste trabalho”, destacou ela.