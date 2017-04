Primeiro dia da segunda edição da ‘Caravana de Governo Todos’ ofertas serviços e mobiliza centenas de pessoas

Mais uma edição da ‘Caravana Governo de Todos’ teve inicio nesta sexta-feira (7), desta vez no médio sertão, passando pelos municípios de Santo Antônio do Lopes e Governador Archer. O evento, que ainda segue à Capinzal do Norte, no sábado (8), leva à população serviços do Viva, com emissão de documentos, atendimentos na Carreta da Mulher, com mamografia, preventivo, além consultas médicas e exames, assistência para produtores da agricultura familiar e ouvidoria.

Escolas reformadas pelo programa ‘Escola Digna’ também foram entregues durante a Caravana, que se concretiza, no calendário das cidades por onde passa, como um dia inteiro de serviços e atendimentos do Governo do Estado chegando a quem mais precisa.

Uma comitiva, com vários secretários, acompanha a ‘Caravana’, levando informações sobre as ações da gestão estadual e ouvindo, de perto, sugestões e pleitos da população.

“O Governo deve estar onde o povo estar. E temos três finalidades: oferecer serviços, como Carreta da Mulher, registros civis e palestras educativas; também divulgar ações que o Governo já tem para que a população tenha conhecimento; e, o principal, que é ouvir a população, saber se o que estamos fazendo está correto e o que precisamos fazer mais para melhorar”, pontuou o secretário de Governo, Antônio Nunes.

Entre os serviços oferecidos, o Viva esteve presente para emissão de documentos e orientação, retirada de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços online. A estudante Larissa Oliveira, de Santo Antônio dos Lopes, tem 15 anos e nunca teve uma carteira de identidade, foi pela Caravana, que ela teve a oportunidade de emitir a documentação. “A carteira de identidade é um dos documentos mais importantes para o cidadão, então, sem ela a gente fica como um indivíduo oculto, agora é o meu reconhecimento como uma pessoa do Brasil”, relatou a adolescente que, através do Viva, teve seu direito legal assegurado.

A Secretaria de Estado da Mulher (Semu) disponibilizou mamografia, preventivo, exames de HIV, sifilis e hepatite, além de orientação sobre a Lei Maria da Penha, com a Carreta da Mulher. A secretária Laurinda Pinto acompanhou de perto as ações, lembrando da importância de levar esse atendimento à mulher que, por anos, teve dificuldade de ter acesso aos tratamento de saúde. “Nós temos um serviço voltado para a saúde da mulher, chegamos no Governo e encontramos uma situação de calamidade na situação da saúde da mulher maranhense, principalmente no que se refere à prevenção, por isso hoje temos um trabalho forte na prevenção do câncer de mama e colo de útero, já que este é o câncer que mais mata as maranhenses. E estamos nessa frente de trabalho, agregando à saúde da mulher o enfrentamento à violência. Aqui as mulheres têm informações sobre a lei Maria da Penha, recebem material e participam de debates enquanto esperam para serem atendidas no serviço de saúde”, explicou a secretária Laurinda Pinto.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) também ofereceu importantes atendimentos para quem procurou a ‘Caravana Governo de Todos’, com consultas médicas, aferição de pressão e glicemia, orientação e exame de hanseniase, na saúde bucal limpeza dentária e aplicação de flúor, além de educação em Nutrição. A Vigilância Epidemilógica também garantiu todas as vacinas ofertadas pela rede pública de saúde. As ações na área da saúde beneficiaram pessoas como a dona de casa Luzia dos Santos, 18 anos.

“Aprendi muitas coisas aqui, especialmente a fazer a limpeza bucal correta na minha filha que tem apenas um ano. Vim só trazê-la pra vacinar e acabei participando dos outros serviços”, contou a jovem mãe.

Ao longo do dia, também teve entrega de sementes do Programa ‘Mais Sementes’, atendimento ao agricultor familiar. A Sagrima e Aged fizeram esclarecimento sobre a febre aftosa.

Já a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) aproveitou para reuniu com os professores da rede estadual dos municípios, realizando as Escutas Pedagógicas que tem como objetivo debater estratégias para melhorar os índices educacionais. A programação foi encerrada com apresentação da Cia Cambalhota, fazendo apresentação teatral para a criançada.

A Caravana é articulada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos do Maranhão (Secap), em parceria com outras pastas do Estado e acontecerá regularmente até o fim do ano, alcançando todas as regiões do Maranhão. Nesta edição ainda contou com a participação dos secretários de Estado da Saúde, Carlos Lula, de Ciência e Tecnologia, Jonathan Almada e da deputada estadual Ana do Gás.

Escola Digna

Complementando os serviços e políticas públicas que o Governo está trazendo durante a Caravana, a Seduc entregou a reforma do Centro de Ensino (C.E.) Deputado Pires Saboia, beneficiando 478 alunos da rede estadual. O secretário adjunto de Educação, Anderson Lindoso, esteve na entrega da reforma e destacou que esforços não tem sido medidos a fim de reestruturar a rede pública de ensino “Esta é a terceira de seis só esta semana que nós estamos devolvendo para a população com dignidade, para que os alunos possam desenvolver suas atividades de aprendizagem cada vez melhor e os índices de educação no Maranhão possam melhorar notadamente com o melhor desempenhos dos alunos”, destacou Anderson.

Djemerson Silva, estudante que cursa o terceiro ano do ensino médio, conta que antes, as paredes e carteiras eram todas danificadas, e diz sentir muito orgulho de entrar na escola, após a reforma. “Todos os alunos daqui estão muito agradecidos. Hoje, temos orgulho de estudar aqui. Está ótimo agora”, disse ele.

Continuação da Caravana

A programa da ‘Caravana Governo de Todos’ segue neste sábado (8), em Capinzal do Norte, levando os mesmos serviços para a população da cidade e adjacências. Na oportunidade também será realizada a inauguração da escola CE Valnice Bertoldo.