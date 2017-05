Primeira UTI Materna do Maranhão conta com tecnologia avançada no monitoramento de pacientes

Tecnologia em prol da saúde. Inaugurada há menos de um mês pelo Governo do Estado, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) materna da Maternidade Marly Sarney, a primeira do estado voltada especificamente para o cuidado com as mães, é a única da rede pública do Maranhão a contar com um sistema de monitorização da situação clínica de cada paciente via celular. A nova tecnologia facilita o acompanhamento das pacientes na UTI materna pela equipe médica.

Desde a abertura da UTI materna, já foram registrados 30 atendimentos. A unidade atende pacientes obstétricas graves, tanto no período pré, como intra e pós-parto, com doenças próprias da gravidez ou nela intercorrentes, requerendo internação em regime de cuidados intensivos, com estrutura de ponta. A modernização da maternidade tem permitido melhor performance aos profissionais de saúde e ainda mais segurança às parturientes.

“Nós temos aqui o melhor maquinário de UTI da rede pública estadual. Aqui, nós conseguimos fazer o acompanhamento do paciente, por exemplo, por um sistema de monitorização em rede que permite ao profissional saber os sinais vitais e toda a hemodinâmica daquele paciente. É um investimento altíssimo e que permite uma melhor fiscalização e manejo do paciente”, explicou o chefe da UTI Materna da Marly Sarney, André Rossano.

De acordo com médico intensivista, Manoel Benício, a UTI Materna marca uma nova era de cuidado e proteção às mães maranhenses. “Esse investimento é uma atitude para aplaudir de pé. Porque o que estamos acostumados a ver: toda atenção é dedicada ao feto, ao bebê. Mas a mãe precisa da mesma e, em alguns casos, de mais atenção até. E depois de dar a luz esse cuidado tem que continuar. E é isso que nós vemos aqui com essa UTI agora. Um lugar onde a mãe recebe todo o cuidado necessário”, comentou o médico.

A enfermeira Ivonete Silva Nogueira ressalta como a nova UTI melhorou o fluxo do trabalho das equipes. “É perceptível como o fluxo do nosso trabalho melhorou. Antes, era uma correria quando tinha um caso grave, uma corrida contra o tempo para conseguir um leito, para realizar a transferência e manter aquela mãe viva. Hoje, é só encaminhar para a UTI materna, onde a gente já tem a tranquilidade de que ela tem todos os parâmetros necessários para aquela paciente”, afirmou.

O corpo clínico da UTI Materna é formado por plantonistas, especialistas em terapia intensiva, e ginecologistas obstetras. Uma equipe de enfermagem especializada em UTI e médicos das especialidades de cardiologia, anestesiologia, neurologia, infectologia, fisioterapia respiratória, psicologia, entre outros, também atuam na unidade. “Para nós, como profissionais, é muito bom trabalhar em uma estrutura como essa, porque a gente vai acumular uma experiência, um conhecimento muito grande, justamente por conta desse ineditismo: é uma das poucas estruturas de UTI do país voltada somente para mãe. Poucos profissionais no país trabalham nesta área”, afirmou o médico Manoel Benício.

“A UTI Materna funciona com equipamentos novos e, ainda, com novos serviços considerados essenciais para o fortalecimento da área materno-infantil. Com o investimento do governador Flávio Dino, os equipamentos vão facilitar o diagnóstico médico e o acompanhamento do paciente”, frisou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

A UTI Materna da Marly atende pacientes integradas ao Sistema de Regulação de Leitos Obstétricos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que assegura a transferência das gestações de alto risco para o Hospital e Maternidade Marly Sarney, unidade de referência.

Atenção integral

A técnica de enfermagem Maria do Nascimento Góes, que compõe a equipe de profissionais da UTI Materna, destaca o quão importante é a Maternidade Marly Sarney dispor desta estrutura. “Só a gente sabe o sofrimento que era – não só para elas, mas para nós, profissionais também, porque somos humanos e nos envolvemos – para transferir uma paciente em caso grave. Agora essa realidade mudou, elas têm essa assistência aqui. E mais que isso, elas têm o cuidado e o amor que cada um desses profissionais que atuam nessa UTI tem pela profissão e por cuidar das vidas dessas pacientes”, disse.

Cuidado e dedicação que podem ser sentidos por quem já passou pela UTI Materna. Durante o feriado da Semana Santa, Elielma Viana da Silva e a mãe Antônia Viana viveram um grande susto, quando a filha entrou em trabalho de parto na cidade de Zé Doca e apresentou complicações em decorrência da pressão alterada. “Na situação em que ela chegou, eu desesperada como estava, vendo minha filha convulsionando e preocupada com os dois, porque não sabia o que estava acontecendo com minha neta. Quando a gente chegou, apesar do susto, eu fiquei logo mais tranquila, porque vi que minha filha estava recebendo a atenção que precisava”, comentou a avó da pequena Sofia Vitória.

As duas encontraram na Maternidade o suporte para a recuperação de Elielma e da bebê, que nasceu pouco antes da mãe entrar no oitavo mês de gestação. “Eu, particularmente, achei que o atendimento foi muito bom. A atenção que deram pra ela. O cuidado que tiveram para manter tanto minha filha quanto minha neta bem. É tudo o que a gente precisa em um momento difícil como o que a gente teve quando chegou”, contou a mãe de Elielma, que ainda se recupera em um dos leitos da maternidade. “Agora estamos só esperando ela melhorar mais, a bebê também receber alta, porque ela ainda está em acompanhamento por ter nascido antes da hora. Se Deus quiser, vamos voltar pra casa, com as duas bem”, completou Antônia.