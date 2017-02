Prefeituras já podem enviar propostas para implantação de cinemas nos municípios do Maranhão

Prefeituras de municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes e que não tenham salas de cinema já podem apresentar propostas que viabilize a implantação de salas de cinema em suas cidades. A iniciativa faz parte do projeto ‘Cinema da Cidade’, resultado de convênio entre o Governo do Estado e a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os interessados deverão obedecer às exigências da Chamada Pública publicada no Diário Oficial do Maranhão, de 13 de janeiro de 2017.

Os municípios selecionados vão receber a instalação de salas de cinema multiuso e de espaços comerciais (incluindo bonbonnière) e de prestação de serviços. O objetivo é fortalecer o segmento de exibição cinematográfica e facilitar o acesso da população às obras audiovisuais, com a implantação de centros de exibição em três cidades do Maranhão.

As propostas deverão ser entregues até 23 de fevereiro, na Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), na Rua Portugal, Nº 303, Centro Histórico – CEP 65010-480, São Luís/MA, fone (98) 3266-1311, Assessoria de Planejamento (Asplan), juntamente com a documentação exigida no edital. As propostas encaminhadas deverão considerar o limite máximo de um Complexo de Exibição Cinematográfica, composto por até duas salas de cinema por município.

A análise dos documentos e seleção das propostas serão feitas por comissão composta por servidores da Ancine e da Sectur. O resultado final será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na página da Sectur http://www.sectur.ma.gov.br/ e da Ancine http://www.ancine.gov.br/.

O projeto ‘Cinema da Cidade’ integra o programa Cinema Perto de Você, instituído pela Lei 12.599/2012, destinado à ampliação, diversificação e descentralização do mercado de salas de exibição cinematográfica no Brasil. Estruturado pela Ancine e pelo Ministério da Cultura (MinC), o programa envolve um conjunto de mecanismos e ações diversificadas, destinadas à melhoria do ambiente de negócios e da oferta de capital para os empreendedores do mercado audiovisual.