Prefeitos elogiam presença de representantes do Governo na região do Gurupi

O Governo do Estado inaugurou um novo canal de diálogo com os municípios, na última sexta-feira (13), através de uma força-tarefa para assegurar o desenvolvimento social da região do Gurupi. Secretários de Estado estiveram em Carutapera numa reunião ampliada com prefeitos, lideranças políticas e secretários municipais para afinar parcerias, trocar experiências e receber demandas das diferentes cidades da região do Gurupi. A iniciativa foi aprovada pelos gestores dos municípios, que puderam perceber a diretriz participativa do Governo do Estado.

“Este é um momento importante para constatarmos de perto as necessidades dos municípios. Isto torna até a ação mais sensível, já que estando mais próximos é possível vivenciar as demandas e até trazer respostas com mais agilidade”, defendeu o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, que participou da missão. Além dele, ainda participaram os secretários de Saúde, Carlos Lula, de Educação, Felipe Camarão, de Segurança, Jefferson Portela, de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, e o adjunto de Comunicação e Assuntos Políticos, Ronaldo Chaves.

Os prefeitos receberam com entusiasmas a reunião. Para André Dourado, gestor de Carutapera, foi o ineditismo que marcou a reunião ampliada. “É um momento histórico, não só para Carutapera, mas para toda a região, aonde nós recebemos vários secretários de estado, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças políticas. E a gente diz ao governador Flávio Dino que esse é o caminho, fazer com que os secretários possam vir a nossa região, ouvir nossas dificuldades, e acima disso, elaborar um projeto para que, não só Carutapera, mas toda nossa região, possa sair deste atraso e chegar a um desenvolvimento em prol da nossa comunidade”, defendeu André.

Tirar os municípios da negligência histórica a que foram submetidos é uma marca da gestão do governador Flávio Dino, segundo o prefeito de Luís Domingues, Gilberto Braga. “Pra gente é um grande prazer receber os secretários aqui e pra gente é um momento muito importante para o nosso município, uma vez que nossa região foi sempre esquecida pelos outros governos. Acho que o governo Flávio Dino, a partir dessa oportunidade de levar o secretariado junto aos municípios para conhecer a realidade, está firmando uma parceria de grande valia e só quem vai ganhar é o Estado e os municípios”, opinou Gilberto.

Tate do Ademar acabou de assumir a Prefeitura de Amapá do Maranhão e acredita que o encontro foi importante para assegurar ações articuladas entre Estado e o município, gerando mais desenvolvimento para Amapá. “É muito importante, principalmente por causa da situação dos municípios em que a saúde, a educação e tantas outras aéreas estão: precárias. Então, para nós, que estamos iniciando agora, é muito importante para que possamos visar essas situações”, relatou.

Ainda que esta tenha sido a primeira reunião deste tipo a ser realizada – encontro simultâneo de secretários com gestores de municípios de determinada região – o diálogo aberto e sem distinção tem sido premissa na atual gestão. O secretário de Educação, Felipe Camarão lembrou, por exemplo, do ‘Encontro de Prefeitos e Prefeitas’ realizado em dezembro passado, no qual foram apresentados um conjunto de ações e programas do Governo do Estado. “Na ocasião, os gestores puderam obter informações importantes sobre esses programas, a fim de melhorar diversos indicadores de seus municípios”, pontuou Felipe.

Participaram da reunião prefeitos, representantes e secretários dos municípios de Carutapera, Cândido Mendes, Amapá do Maranhão, Luís Domingues, Godofredo Viana, Junco do Maranhão e Boa Vista do Gurupi.