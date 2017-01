 Prefeitos elogiam parceria do Estado com os municípios pela melhoria do transporte escolar

“Este é um ato de fortalecimento da educação dos municípios. A entrega destes ônibus aumenta a frequência escolar porque, muitos estudantes deixam de ir à escola pela precariedade do transporte escolar. Com ações como esta, o governo do Maranhão dá a nossas crianças, a esperança de dias melhores”. As palavras do prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, presidente da Federação dos Municípios Maranhenses (Famem), durante a entrega de ônibus escolares para 18 ônibus escolares para gestores municipais, nesta terça-feira (17), refletem a importância da ação para o fortalecimento da educação nos municípios e, consequentemente, no estado.

No total, o Governo do Maranhão entregou, de outubro para cá, 64 ônibus escolares aos municípios em parceria com o Governo Federal, por meio do Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação (FNDE). Outros 20 ônibus serão adquiridos com recursos próprios do estado e entregues ainda neste semestre.

Para os prefeitos que conhecem a realidade do transporte escolar em seus municípios, esta ação faz diferença no chão da escola. “Nós sabemos que o transporte escolar é um problema muito sério, principalmente para os municípios que têm uma zona rural muito extensa. Então o apoio do governo do estado facilita a oferta de transporte adequado e, consequentemente, o acesso de crianças e adolescentes às escolas. O governador Flávio Dino tem mostrado seu compromisso em mudar a realidade do estado”, estacou Beto Regis, prefeito de São João do Paraíso.

Em Junco do Maranhão tinha apenas dois ônibus escolares, segundo o prefeito Antônio Filho, totalmente sucateados. “Eu acabei de receber um município com uma prefeitura falida em todos os setores. Estávamos praticamente sem transporte escolar, porque os ônibus estão sucateados. Este ônibus chega numa boa hora. E o governador Flávio Dino e o Secretário Felipe Camarão estão de parabéns por essa determinação em mudar a educação do Maranhão”, explicou Antônio Filho.

“A entrega destes ônibus tem vários significados. O primeiro deles é que comprova que a parceria entre o governo do estado e os municípios está sendo efetivada a cada dia, a cada ação. Outro aspecto é que, o transporte escolar é a garantia do acesso da criança e do jovem à escola, portanto, é, também, um instrumento de inclusão social. E, por último, isso demonstra a união de todos nós, em prol de um grande projeto que o desenvolvimento do Maranhão”, enfatizou Luís Fernando Silva, prefeito de São José de Ribamar.

“Essa parceria do governo do estado fortalece o regime de colaboração entre os entes federados. Para que o aluno, principalmente da zona rural, tenha acesso à escola, precisamos de políticas eficazes e eficientes, que vai desde a oferta do transporte, à reestruturação das escolas, entre outras ações. E o governo do estado está pensando em tudo isso”, destacou a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MA), Gorete dos Santos Camelo.

Para a prefeita de Cururupu, a falta de transporte escolar adequado é um dos fatores que influenciam a evasão escolar. “Devido às péssimas condições do transporte escolar, muita criança deixa de ir à escola, isso impacta de forma na frequência escolar e eleva a evasão. O que o governador Flávio Dino está fazendo é ajudar os municípios a combaterem esse problema”, ressaltou Rosária de Fátima Chaves “Rosinha”.

O secretário de educação, Felipe Camarão, destacou que ao longo de dois anos foram empreendidas várias ações estruturantes em prol da melhoria do ensino no estado, como: o Programa Escola Digna, que está reestruturando a rede física das escolas estaduais, além de substituir escolas de taipa e em estruturas de inadequadas, por prédio de alvenaria nos municípios, levando mais dignidade às nossas crianças; a eleição de gestores; a implantação dos Centros de Educação Integral, entre tantas outras ações. “Esta ação é parte de uma política continua de valorização da educação maranhense. O apoio ao transporte escolar, que é de responsabilidade dos municípios, faz parte de um projeto macro pela melhoria da educação. Essa política da garantia da qualidade e segurança na educação dos maranhenses será permanente”, destacou.