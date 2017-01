Prefeitos destacam importância da construção dos Núcleos de Educação Integral

Dando continuidade à política de expansão da rede de educação em tempo integral no Maranhão, o Governo do Estado assinou ordens de serviço para a construção de sete Núcleos de Educação Integral na semana passada. O investimento beneficiará 25 mil estudantes maranhenses e recebeu elogios e comemoração dos prefeitos presentes à solenidade, que destacaram os avanços na educação do estado e a geração de emprego e renda com as obras.

A proposta dos Núcleos é fortalecer uma única matriz curricular para todo o estado e permitir que os alunos do Ensino Médio tenham, além da escola, um espaço para a prática de estudos, pesquisa, lazer e esporte.

Nos espaços, os alunos poderão desenvolver atividades no contra turno: aprimorar talentos, desenvolver novas habilidades, praticar esportes e consolidar os conteúdos mediados pelos professores em sala de aula. Nesta primeira etapa de construções, que terá investimentos de R$ 40 milhões, serão contemplados os municípios de Santa Inês, Vargem Grande, Codó, Viana, Açailândia, Zé Doca e Santa Luzia.

Para o prefeito de Vargem Grande, Carlinhos Barros, a construção de um Núcleo de Educação Integral na cidade vai ser de grande importância para o desenvolvimento de toda a região. “É muito importante para o nosso município. A população vai receber de bom grado. É um povo humilde, mas que está esperando tudo do seu Governo, tanto estadual como municipal”, pontuou o gestor.

Os Núcleos de Educação Integral funcionarão como centro de apoio para todas as escolas da região: um lugar onde os alunos poderão estudar, fazer pesquisas, ter espaços para o esporte e lazer. Cada Núcleo atenderá aproximadamente cinco mil estudantes que poderão utilizar o espaço para desenvolver atividades complementares aos estudos regulares. Laboratórios, quadras poliesportivas, salas de artes, salas de idiomas, de descanso e auditórios são alguns dos espaços que poderão ser desfrutados por toda a comunidade escolar.

Cada Núcleo terá uma área construída de 4.116,47 m² distribuídos em 6 salas temáticas; 1 quadra; 1 auditório; 1 biblioteca; 4 laboratórios, sendo: 1 laboratório de Química/Biologia/Física, 1 de Robótica, 1 de Informática e 1 de Matemática; 1 sala de Artes, 1 sala de Idiomas, 2 salas de descanso para os professores, 1 sala de descanso para os alunos; 1 ambulatório, banheiros, sala de professores, almoxarifado, sala de direção.

O prefeito de Açailândia, Juscelino Oliveira, enfatizou que esses espaços mudarão a área educacional do Maranhão, sobretudo por contemplar várias regiões do estado. “Fizemos essa parceria com a doação do terreno e tenho certeza que logo vamos ter essa escola que é de suma importância para a sociedade de Açailândia, principalmente para as crianças”, ressaltou.

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, realçou que, além dos avanços na área da educação, a construção do Núcleo movimenta a economia dos municípios, pois gera renda e empregos. “Vai gerar mais de 300 empregos diretos na nossa cidade e vamos beneficiar um bairro grande da cidade de Codó, que é o Trizidela. Então pra mim que estou a frente desse município é um motivo de orgulho para todos nós estar recebendo essa parceria”, finalizou.