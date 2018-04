Prédio dos Bombeiros entregue há 2 anos por Flávio Dino permitiu resposta rápida a enchentes

A resposta imediata aos estragos provocados pela chuva em Pedreiras e Trizidela do Vale só foi possível porque a região tem instalada a 2ª Companhia do 6º Batalhão de Bombeiros Militar do Maranhão. Mas não foi sempre assim: a unidade foi entregue há apenas pouco mais de dois anos pelo governador Flávio Dino.

Com a Companhia, que fica na cidade de Trizidela do Vale, foi possível atuar com mais agilidade, evitando danos maiores. “A gente trabalhou bem antes de a chuva começar. Capacitamos as comunidades locais, em parceria com as prefeituras. Isso foi de suma importância”, conta o comandante do Corpo de Bombeiros, Célio Roberto Araújo.

Com a chegada das fortes chuvas, as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale receberam reforço do efetivo de 70 homens do Corpo de Bombeiros para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes na região.

“Os bombeiros chegaram, não deixaram a gente carregar nada. Eles carregaram tudo, não tive trabalho com nada. Eles organizaram tudo”, diz Eva de Jesus Brito, uma das moradoras prejudicadas pelas chuvas.

Na hora certa

“A inauguração da 2ª Companhia veio em hora certa e hoje mostra a importância da descentralização do Corpo de Bombeiros. A região do Médio Mearim é um ponto com maior incidência das últimas chuvas e nós temos contado com as duas bases próximas da região, a de Trizidela do Vale e a de Bacabal”, diz o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Izac Matos.

Ele acrescenta que “a população maranhense pode ficar tranquila porque a Defesa Civil do Maranhão está capacitada para atuar em qualquer parte do Maranhão. Nossos militares participam constantemente de cursos de qualificação dentro e fora do Estado, tudo para garantir uma atuação correta e ágil nos mais diversos casos”.

A 2ª Companhia fica num prédio cedido pela prefeitura de Trizidela do Vale, no bairro Aeroporto, e atende os municípios de Pedreiras, Lima Campos, Peritoró, Esperantinópolis, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Poção de Pedras, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lago Verde, Joselândia e Santo Antônio dos Lopes.

Expansão

Desde 2015, o governador Flávio Dino inaugurou sete Companhias dos Bombeiros e quatro Colégios Militares, ajudando a agilizar o atendimento em todo o Maranhão.

Apoio

O Governo do Maranhão vem mantendo equipes em todas as cidades que solicitaram apoio por causa das fortes chuvas. Além dos resgates e remoções feitas pela Defesa Civil, têm sido entregues alimentos, água, refeições prontas, colchões e outros itens.