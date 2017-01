Pré-matrícula para 1º série do Ensino Médio na rede estadual termina na próxima sexta-feira 

Os alunos interessados em uma vaga no 1º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino têm até sexta-feira (06) para fazerem a pré-matrícula online, exclusivamente pelo sitehttp://sistemas.educacao.ma.gov.br/matricula2017.

A Unidade Regional de Educação (URE) de Viana lidera o ranking das regionais no preenchimento de vagas, por meio da pré-matrícula, com 65,06% das vagas já ocupadas. A regional de Imperatriz vem em segundo lugar com 64,28%.

Podem fazer a pré-matrícula online os alunos que concluíram ou estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental em escolas regulamentadas das redes federal, estadual, municipal e particular. Ao todo o Governo do Maranhão está ofertando 130 mil vagas para a 1ª série do Ensino Médio em 719 escolas da Rede Estadual.

Para os estudantes com dificuldades de acesso à internet, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) disponibilizou 27 pontos de apoio, nas 19 Unidades Regionais de Educação (URE’s) para a realização da pré-matrícula, no estado. Na URE São Luís, os locais disponibilizados são: Centro de Ensino Maria Helena Duarte, no Rio Anil; Centro de Ensino Gonçalves Dias, no bairro de Fátima; Centro de Ensino Nascimento de Morais, no bairro Vinhais; Unidade Integrada Joaquim Gomes, na Cohab; Centro de Ensino São Cristóvão, no São Cristovão; e Centro de Ensino Liceu Maranhense, no Centro. A lista completa dos 24 locais no estado, com os respectivos endereços está disponível no portal da Secretaria (www.educacao.ma.gov.br).

No ato da pré-matrícula os alunos poderão optar por uma das escolas estaduais, exceto as unidades escolares das modalidades de Educação do Campo, Educação Especial, Educação Indígena, Educação Quilombola e Educação de Jovens e Adultos; Centros de Educação Integral e escolas conveniadas. Em todas essas o estudante deverá procurar a coordenação da escola.

As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de acesso ao sistema de matrícula. O estudante receberá a confirmação no próprio sistema de que sua pré-matrícula foi realizada com sucesso.

A matrícula só será validada a partir da entrega dos documentos na escola escolhida pelo aluno, no período de 09 a 13 de janeiro. Quem não conseguir a vaga nessa primeira chamada a Seduc vai realizar a 2ª chamada, no período de 16 a 20 de janeiro. Qualquer dúvida basta acessar o cronograma e a lista dos pontos de apoio à pré-matrícula no endereço eletrônico: www.educacao.ma.gov.br.