‘Pré-Carnaval de Todos’ começa no próximo dia 2 e terá cinco pontos de festa em São Luís

A partir da próxima quinta-feira (2) começa oficialmente o período pré-carnavalesco de São Luís. As festividades promovidas pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a Prefeitura de São Luís, serão iniciadas no Canto da Cultura, no Centro Histórico da cidade e se estendem até o dia 24 de fevereiro. Nesse período, as atrações se distribuem por cinco pontos de São Luís.

“Os pontos de festa do pré-carnaval de São Luís estarão espalhados por espaços tradicionais e que valorizam a cultura do folião ludovicense. O Governo do Maranhão vai apoiar as apresentações realizadas no Canto da Cultura, na praça Nauro Machado, na praça dos Catraieiros, na Praça da Saudade na Madre Deus e também em pontos recentes que foram requalificados e abraçados pelos maranhenses e turistas, que são a Praça da Lagoa e o Espigão Costeiro de São Luís”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino.

No Canto da Cultura, as noites de festas serão realizadas às quintas-feiras. Já às sextas-feiras, a Praça Nauro Machado, também no Centro Histórico de São Luís, será tomada pelos brincantes. Aos sábados, os pontos de folia são a Praça dos Catraeiros, localizada em frente à Casa do Maranhão também na parte histórica da cidade e, a Praça da Lagoa, com uma programação toda voltada para o público infantil. No domingo é vez do Espigão Costeiro e da tradicional Praça da Saudade, no bairro da Madre Deus.

O ‘Pré-Carnaval de Todos’ é uma iniciativa do Governo do Maranhão e da Prefeitura de São Luís com o apoio do Grupa Mateus. “É um investimento do Governo do Maranhão que mais uma vez movimenta a nossa economia, promove o Turismo para a nossa cidade e consequentemente melhora a qualidade de vida e cria novas oportunidades de trabalho para quem vive aqui. Um investimento estratégico que terá impactos positivos também para períodos futuros, uma vez que satisfeitos com nossas atrações manifestações culturais, mais turistas podem se interessar pelo nosso estado para o São João e também em outras épocas do ano”, destacou o secretário Diego.

Apoio aos bairros

Uma das aplicações do recurso será no apoio e incentivo aos carnavais de bairro. O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), está recebendo projetos de artistas, produtores culturais e associações para apoio na realização de festas de pré-carnaval e carnaval em São Luís.

Os projetos podem ser entregues na sede da Sectur, Rua Portugal, Praia Grande, das 13h às 19h, até o dia 30 de janeiro. Todos os projetos serão analisados por uma comissão técnica.

Apoiando projetos culturais de carnaval e pré-carnaval em todos os bairros de São Luís, o Governo do Maranhão realiza mais uma ação para assegurar o direito de todos os cidadãos de ter acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, conforme prevê o artigo 215 da Constituição Federal.

Carnaval de Todos 2017

Realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro, o “Carnaval de Todos 2017”, além dos bairros já tem pontos garantidos para a folia, confira:

Programação de 25 a 28 de fevereiro

Praça da Saudade (Madre Deus)

Vila Gracinha (Madre Deus)

Largo do Caroçudo (Madre Deus)

Beco da Casa das Minas (Madre Deus)

Circuito São Pantaleão (início da Cajazeiras e término na Casa das Minas)

Programação sábado (25)

Praça da Lagoa (Bailinho infantil a fantasia)

Programação domingo (26)

Espigão Costeiro

Programação segunda-feira (27)

Laborarte

Programação terça-feira (28)

Circuito Beira Mar (início na Cabeceira da Ponte São Francisco e término na Casa do Maranhão)