Prazo de credenciamento para o circuito carnavalesco 2017 encerra nesta segunda-feira (16)

Grupos, bandas, agremiações carnavalescas e outros profissionais da cultura interessados em habilitar propostas de atividades artísticas e culturais para a programação do Carnaval 2017, realizado pelo Governo do Maranhão, devem se apressar, pois o prazo de credenciamento encerra nesta segunda-feira (16). O edital completo pode ser acessado no site da Sectur www.sectur.ma.gov.br, seção Editais ou no link http://www.cultura.ma.gov.br/portal/sede/index.php?page=editais_list

Os interessados deverão entregar suas propostas no Centro de Atendimento da Cultura (CAC) localizado na sede da Sectur, situada na Rua Portugal, nº 303, Centro, São Luís – MA, CEP 65010-480, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h. Serão aceitas propostas enviadas via Correios, através de Sedex, desde que tenham sido postadas até o último dia de inscrição.

Após realizada a inscrição, serão analisados os documentos de habilitação dos interessados conforme as exigências constantes do Edital. A divulgação final do resultado do credenciamento está prevista para o dia 31 de janeiro. O resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado e estará disponível no site www.sectur.ma.gov.br e na sede da Sectur.

Importante destacar que o credenciamento apenas habilita as propostas, não tendo necessariamente sua participação assegurada na programação do Carnaval 2017. Além da habilitação, serão considerados o perfil das tradições carnavalescas regionais e o orçamento destinado ao evento.

Centro de Atendimento da Cultura (CAC)

Para facilitar o atendimento aos profissionais de cultura e comunidade em geral, a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur) instalou, recentemente, o Centro de Atendimento da Cultura (CAC), localizado em sua sede na Rua Portugal, nº 303, Centro. O horário de funcionamento é das 13h às 19h de segunda-feira a sexta-feira. Durante o período de credenciamento para o Carnaval 2017 o horário foi estendido ficando das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O CAC funcionará como espaço permanente de atendimento aos profissionais da cultura e público em geral, prestando informações e tirando dúvidas sobre credenciamentos culturais, lei estadual de incentivo à cultura, prestação de contas e outros serviços. Para tanto foi destinada equipe de trabalho e balcão de atendimento exclusivo para a comunidade.