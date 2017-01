Praias de São Luís e São José de Ribamar continuam com maioria dos pontos balneáveis

As praias de São Luís e São José de Ribamar continuam com a maioria dos seus pontos próprios para banho. É o que aponta o laudo semanal de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (27), realizado pelo Laboratório de Análises Ambientais – LAA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), entre os dias 18/01 e 22/01. O novo levantamento demonstra a manutenção do maior número de pontos balneáveis, já que 15, dos 21, pontos aferidos estão próprios para banho.

O número de substâncias que tornam as praias impróprias está em processo de declínio desde meados de 2016, quando os investimentos do Governo do Estado em saneamento básico – iniciados ainda no início de 2015 por meio do programa Mais Saneamento – começou a influenciar diretamente na balneabilidade.

De acordo com o novo laudo, quatro pontos da praia da Ponta D’areia, não estão com níveis aceitáveis de impurezas, são eles: atrás do bar do Dodô; em frente a praia de apoio ao banhista; em frente ao Edifício Herbene Regadas; em frente ao Hotel Brisamar), um ponto da praia do Calhau (Foz do Rio Calhau), e um ponto no Olho D’Água, a direita da elevatória Pimenta I).

“Nós estamos lutando bastante para manter essa conquista que foi a recuperação quase que total da balneabilidade das praias de São Luís. Todas as semanas, com transparência, com seriedade, nós fazemos a medição da situação das praias e divulgamos”, destacou o governador Flávio Dino.

Ele enfatizou também que várias estratégias estão em curso para a retomada da balneabilidade das praias da Região Metropolitana, entre elas a limpeza dos rios. De acordo com Flávio Dino, o Governo trabalha no Rio Pimenta e Claro e vai começar a despoluição do Rio Calhau em breve. Além disso, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) estão concluindo obras que se prolongavam há muito tempo, inaugurou a Estação de Tratamento (ETE) do Vinhais e está recuperando elevatórias que são importantes para que esse sistema funcione.

“E a gente vai progressivamente consolidando esta grande vitória que é ter a recuperação das praias para toda a população. Ter as praias limpas significa lazer para todos, do Maranhão e de outros estados e para os turistas”, destacou o governador.

Além dos trabalhos de saneamento básico, o Governo do Estado, por meio da SEMA, trabalha permanentemente no processo de fiscalização de estabelecimentos comerciais e residências para garantir que esgoto in natura não seja lançado diretamente no mar.

“A balneabilidade das praias é muito importante. E é um trabalho constante. Não paramos. Quando não estamos em campo, coletando. fiscalizando, monitorando, estamos planejando as ações. É compromisso do Governo manter as praias limpas para que a população possa usufruir sem medo”, realçou o secretário da SEMA, Marcelo Coelho.