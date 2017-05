Posto de verificação de veículos tanques é reaberto no Porto do Itaqui

São Luís, voltou a funcionar. As atividades foram retomadas desde a última -feira (3). O posto passou por uma reforma completa em sua estrutura física nos quatro primeiros meses do ano.

O Inmeq-MA verifica o volume dos tanques que transportam líquidos comercializados como, por exemplo, os combustíveis líquidos (gasolina, óleo diesel, álcool carburante etc.). A verificação é realizada a cada dois anos e tem cará obrigatório, conforme determinação do Inmetro.

Após a verificação volumétrica, o veículo recebe um certificado que tem validade nacional por um período de dois anos. É o documento que atesta a capacidade do veículo, sendo obrigatória a apresentação para abastecimento dos tanques nas distribuidoras de combustível. A verificação realizada pelo órgão comprova a capacidade de transporte do combustível.

Para solicitar a verificação metrológica dos veículos tanques, os interessados devem fazer o agendamento por meio do telefone 98 9 8403 6958 ou pelo email: tanques@inmeq.ma.gov.br. O posto de verificação do Inmeq-MA, no Porto do Itaqui, funcionamento no horário das 8hàs 14h.