Porto do Itaqui modernizará gerenciamento de trafégo de embarcações

A convite do Ministério dos Transportes o presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), Ted Lago, acompanhado de assessores, esteve na última quarta-feira (25) visitando o Porto de Vitória – ES. O grupo foi recebido pelo presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, Luis Claudio Montenegro (Codesa).

O objetivo da visita técnica foi conhecer o VTMS (Vessel Traffic Management Information System), sistema de gerenciamento do tráfego de embarcações, semelhante ao que faz o controle do trafego aéreo. O principal objetivo do VTMS é promover segurança nos portos e zonas costeiras, possibilitando o monitoramento em tempo real da posição das embarcações, monitorando a velocidade das mesmas e gerando outras informações que facilitam e aperfeiçoam o procedimento de atracação e desatracação.

O Ministério dos Transportes vem incentivando e apoiando a instalação do VTMS em portos públicos e, considerando a importância estratégica do Itaqui, promoveu o encontro.

“Foi a oportunidade de ver em funcionamento uma sala de situação e controle totalmente equipada com o que há de mais moderno nessa área. Estamos trabalhando em parceria com o Ministério dos Transportes para implantar o quanto antes o VTMS no Porto do Itaqui”, afirmou Ted Lago.

O Porto de Vitória é o primeiro porto público brasileiro a implantar o sistema. A partir de uma central de controle são geradas informações georeferenciadas com dados batimétricos, posição de ventos e maré, dados climáticos dentre outros. Essas informações são importantes para a autoridade portuária e também serão compartilhadas com os órgãos intervenientes como a capitania dos portos, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Polícia e Receita Federal. “O VTMS é fundamental para garantir mais segurança, produtividade e crescimento ao maior complexo portuário do Brasil”, completou Ted Lago.