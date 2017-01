Porto do Itaqui está pronto para a safra 2017

O Porto do Itaqui se prepara para um ano de grandes resultados na movimentação de grãos. Segundo o IBGE, a safra brasileira deve chegar a 213,7 milhões de toneladas neste ano, um aumento de 16,1% em relação ao ano passado. A região Nordeste terá o maior aumento, de 73%, segundo o instituto. “Tivemos um ano desafiador na movimentação de grãos em 2016, principalmente por razões climáticas, mas 2017 é um ano em que esperamos retomar o crescimento, com grandes resultados operacionais e mais investimentos em infraestrutura portuária”, afirma o presidente da EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária.

A Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB divulgou números próximos das projeções apresentadas pelo IBGE. Segundo a Conab, a safra 2016/2017 deve chegar a 215,3 milhões de toneladas, com aumento de 15,3% ou 28,6 milhões de toneladas frente à safra anterior (186,7 milhões t).

Os dois órgãos têm formas diferentes de obter dados de safra. Os números do IBGE referem-se ao período que vai de janeiro a dezembro. Já a Conab faz projeções com base no ano-safra brasileiro, que vai de outubro de um ano a setembro do ano seguinte.

O plano de ação da área operacional do Itaqui para a safra 2017 começou com melhorias estruturais nos berços e a gestão de entrada e saída de navios. “Tudo está sendo preparado para que o porto movimente com eficiência e segurança esse volume de cargas”, diz o diretor de Operações da EMAP, José Alves Magalhães.

Começaram a chegar, desde meados de janeiro, os primeiros carregamentos de grãos. “Essa carga que tem chegado é o milho remanescente da safra 2016, um movimento atípico, de curta duração, que está liberando os vagões para os carregamentos da safra 2017” explica Randal Luciano, gerente de Operações do Consórcio Tegram – Terminal de Grãos do Maranhão.

Em números, Randal estima movimentar no pico da safra deste ano, cerca de 50 mil toneladas de grãos/dia pelos modais ferroviário e rodoviário. Para isso o Tegram vem se preparando desde os primeiros dias do ano. No momento, finaliza as manutenções programadas para movimentar um volume superior ao que foi registrado em 2015 e 2016, devendo ultrapassar a marca das 4 milhões de toneladas.

A logística da operação até o Porto do Itaqui, dado o aumento da produção, deve resultar em um novo cenário neste ano. Segundo Randal, há uma tendência de aumento de movimentação de grãos pelo modal ferroviário motivada por um giro mais rápido nos transbordos.

Em 2015 foram movimentadas 21,8 milhões de toneladas de cargas no Porto do Itaqui, recorde histórico com aumento de 21% em relação ao ano anterior. Foi o primeiro ano de atividades do Tegram e só em grãos foram 7 milhões de toneladas operadas (4,9 de soja e 2,1 de milho). Em 2016 esse volume caiu em função de questões climáticas, ficando em 4,5 milhões de toneladas (3,8 de soja e 640 mil de milho).

Rally da safra

Além dos números dos órgãos públicos, a safra 2017 será monitorada de perto por uma expedição técnica privada realizada pela empresa Agroconsult. Ao longo da temporada 11 equipes vão percorrer cerca de 90 mil quilômetros para visitar mais de 1.000 lavouras em 12 estados brasileiros. O recorte corresponde a 95% da área de produção de soja e 85% da produção de milho safrinha.

A primeira equipe do Rally da Safra deu a largada no dia 16, na região do Médio Norte do Mato Grosso. Em março será avaliada a produção de soja e milho na região sul do Maranhão, quando os técnicos visitarão lavouras na região de Balsas. A mesma equipe fará o percurso ao longo do MATOPIBA, a fronteira agrícola que abrange, além do Maranhão, os estados do Tocantins, Piauí e Bahia.

Segundo dados divulgados da expedição realizada em 2016, o Maranhão plantou, naquele ano, uma área de 700 mil hectares de soja e produziu 1,6 milhão de toneladas. Para 2017 Agroconsult projeta uma produção de 104,4 milhões de toneladas, volume 8,5% maior em relação à safra passada. A produtividade deve alcançar, segundo a empresa, 51 sacas por hectare, desempenho 5,9% maior do que o registrado em 2015/2016.

SOJA SUSTENTÁVEL

O desafio de garantir uma produção cada vez maior não pode se distanciar da responsabilidade socioambiental. Com essa preocupação é que foi criada, em 2006, na Suíça, com sede na Argentina, a RTRS – Round Table on Responsible Soy – organização da sociedade civil que promove a produção, processamento e comercialização da soja em nível global a partir de princípios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis.

Juntamente com a diretoria da FAPCEN – Fundação de Apoio a Pesquisa do Corredor Centro Norte – um grupo de empresários europeus compradores de soja certificada pelo padrão RTRS de produção de soja sustentável visitou o Porto do Itaqui recentemente. O objetivo foi conhecer a infraestrutura do porto para a exportação de grãos.

No Maranhão, a FAPCEN, sediada em Balsas, é a responsável por conscientizar os produtores do MATOPIBA sobre a importância de produzir soja de forma sustentável. Para obter essa certificação o produtor precisa cumprir cinco princípios básicos: obedecer às leis e desenvolver melhores práticas de negócios; ter boas condições de trabalho; respeitar e desenvolver as relações com as comunidades locais; cuidar do meio ambiente; e realizar práticas agrícolas adequadas.

No Maranhão já existem 19 propriedades certificadas RTRS, abrangendo 172.500,00 hectares de área das propriedades rurais com mais de 100.000 hectares plantados de soja. No ano de 2016 isto gerou 302.829,00 toneladas de soja produzidas segundo critérios desta certificação. Para o ano de 2017, além destas propriedades, pelo menos mais 10 outras estão se adequando visando obter o selo de soja responsável RTRS.