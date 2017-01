Portal do Detran registra 1 milhão e meio de acessos em 30 dias

O Portal do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) fecha o mês de Janeiro com a marca recorde de um milhão e meio de visualizações. No topo de acessos, nos serviços online oferecidos pelo site, está a emissão do IPVA 2017, com cerca de 50% dos acessos; a consulta de informações referentes ao Licenciamento e a visita à página de notícias do Departamento.

Os fatores que contribuíram para o aumento de acessos foram a disponibilização de novos serviços de consultas, que podem ser solicitados pela internet, sem a necessidade da população ter que se dirigir a uma unidade de atendimento do Órgão. O Portal do Detran-MA também foi modernizado para facilitar o acesso dos usuários.

Para a Diretora Geral do Detran-MA, Larissa Abdalla, os números consolidam o Portal como um dos principais canais de informação do Departamento, contribuindo para reduzir a necessidade de atendimento presencial nas unidades. “Quanto mais tecnologia e mais serviços disponíveis online, menos burocracia e mais comodidade para o cidadão”.

Apesar da disponibilidade dos serviços online, o cidadão ainda costuma ir pessoalmente às unidades de atendimento para fazer determinados serviços que estão disponíveis na internet. É o caso da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), da renovação de CNH e da Permissão Internacional para Dirigir, que podem ser solicitadas na internet, com o envio do documento para o endereço cadastrado. Para isso, basta pagar as taxas dos serviços e o custo de postagem nos sites dos bancos credenciados.

Do segundo semestre de 2016 a janeiro de 2017, mais de 8 mil serviços foram gerados pela internet, através do Portal do Detran-MA. Foram 2.062 Renovações de CNHs, 40 Permissões Internacionais (PID), 1.296 Segundas Vias de CNH, 3.948 Renovações de CNH, 581 serviços de Mudanças de Categoria de CNH, 9 Mudanças e Adição de Categoria e 244 Adição de Categoria.

Serviços Online

Atualmente, os serviços de trânsito relacionados à Habilitação e Veículos que estão disponíveis no Portal do Detran-MA, são: Aquisição de Permissão Internacional para Dirigir (PID), Mudança de Categoria, Adição de Categoria, Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Segunda Via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Agendamento de Vistoria, Agendamento de Exame Teórico, Consulta de Infrações.