Por terra, céu e rio: Maranhão acelera serviço público com veículos de vários tipos

Ônibus e lanchas escolares, viaturas, ambulâncias, motoniveladoras (patrol), patrulhas agrícolas e até helicópteros. Desde 2015, a frota de veículos do serviço público do Maranhão cresceu em quantidade e qualidade. É o maior programa de entrega de veículos da história do Estado.

Veja abaixo algumas destas entregas feitas pelo governador Flávio Dino nos últimos 40 meses:

Quase mil viaturas novas

De 2015 para cá, quase mil novas viaturas da Polícia, dos Bombeiros e do sistema penitenciário estão circulando em todo o Maranhão. Os veículos têm equipamentos modernos para ajudar no combate ao crime.

Mais de 140 ambulâncias entregues

O Governo do Estado está fazendo o maior programa de entrega de ambulâncias da história do Maranhão. Já são mais de 140 veículos que estão circulando em muitas regiões. A renovação da frota dá condições adequadas para o transporte de pacientes. Cada ambulância nova é totalmente equipada.

Milhões de passageiros no Expresso Metropolitano

Quem mora em municípios próximos a São Luís e Imperatriz e tinha dificuldades de transitar entre as cidades passou a ter o dia a dia facilitado com as linhas do Expresso Metropolitano. São 50 ônibus climatizados e confortáveis. São mais de 5 milhões de passageiros transportados até agora.

Helicópteros combatem o crime

O Maranhão agora tem três bases do Centro Tático Aéreo (CTA) espalhadas pelo estado: São Luís, Imperatriz e Presidente Dutra. Antes, era só na capital. Agora, são quatro helicópteros que levam rapidamente os policiais para onde for necessário em mais de 170 cidades. Isso significa uma resposta imediata ao crime. As aeronaves também fazem atendimentos médicos emergenciais.

80 ônibus escolares e 2 lanchas

O Governo do Maranhão vem entregando ônibus para transportar estudantes das zonas rurais e de difícil acesso. Duas lanchas também já estão em Cajari e Penalva para levar alunos que moram onde só dá para chegar de barco na época da cheia.

90 máquinas para abrir estradas rurais

O Governo do Maranhão já entregou 90 motoniveladoras para os municípios do Estado. As máquinas abrem e melhoram estradas rurais, tirando do isolamento moradores de povoados mais distantes dos grandes centros e facilitando o escoamento da produção.

Mais de 160 patrulhas agrícolas

Desde 2015, já foram distribuídas mais de 160 patrulhas agrícolas para incentivar a produção no Maranhão. As patrulhas facilitam serviços como aração e plantio. E também ajudam a reduzir as queimadas.