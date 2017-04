População elogia revitalização da Praça Nossa Senhora das Graças, em Parnarama

“Ficou muito bonita! Agora está melhor para andar, passear e levar as crianças. Muito bom mesmo. Antes era tudo acabado, pouca gente vinha, não tinha luz, era perigoso e juntava muita malandragem. Agora mudou”. O relato é da dona de casa Darlene Torres Lima que fez questão de participar da solenidade de inauguração da reforma da Praça Nossa Senhora das Graças, em Parnarama.Esta é a terceira intervenção de urbanização realizada pela Sinfra em dois anos de governo Flávio Dino e a população tem aprovado os serviços.

A Praça Nossa Senhora das Graças possui uma área de 5.071,13 m² e é um dos principais pontos da cidade. Com o objetivo de melhorar o visual e incentivar a integração social, a Sinfra demoliu todo o piso e o repaginou em concreto estampado. Também foram construídas rampas de acesso, instalados caramanchões com estrutura de concreto armado e todo o mobiliário urbano foi restaurado, com instalação postes de iluminação, bancos e lixeiras. A Igreja Nossa Senhora das Graças, que dá nome à praça, recebeu retoque e nova pintura nas paredes. O valor investido na obra é da ordem de R$ 760 mil.

“Esta obra é a segunda parte da revitalização do Centro de Parnarama. No ano passado, entregamos a primeira e agora voltamos para entregar mais uma linda obra na cidade. A praça ficou muito boa, iluminada, de integração comunitária, que já está ajudando a melhorar a qualidade de vida da população. É assim que o governo Flávio Dino trabalha, sempre com proximidade das comunidades. Enfrentando problemas, encontrando soluções e melhorando a vida das pessoas” enfatiza o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

Em dezembro do ano passado, a Sinfra inaugurou a reforma de mais dois pontos turísticos de Parnarama: a Praça Central e o Canteiro Central. A praça possui 5.274,07m² e para dar um novo visual, todo o piso foi demolido e repaginado em concreto estampado. Foram construídas ainda rampas de acesso, espaços de convivência com parque infantil, academia ao ar livre e todo o mobiliário urbano foi trocado, com a instalação de poste de iluminação, lixeiras e bancos de madeira. O investimento de R$ 839.042,69 garantiu ainda jardim gramado e caramanchões com estrutura de concreto armado. Para os amigos Arthur Ribeiro, 7, e Pedro Eduardo, 7, o novo espaço vai render muita brincadeira.

“Agora nós vamos brincar é muito” exclamou Arthur. “E correr muito também”, completou Pedro. Já o Canteiro Central possui uma área de 1.475,36 m². A Sinfra também demoliu todo o piso e repaginou em concreto estampado, foram construídas rampas de acesso, instalados bancos de concreto, jardins gramados e todo o mobiliário urbano foi substituído. Além disso, a Sinfra construiu um ponto coberto para mototaxistas. O valor do investimento foi na ordem de R$ 421.130,79.

“Agora temos mais espaço para as crianças brincar, para nós andarmos e tudo mais. Antes, era tudo acabado, abandonado, não dava nem vontade de ir. Mas agora vale a pena”, comemora a dona de casa Celia Maria.