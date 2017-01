População de Bela Vista e Santa Luzia do Tide é beneficiada com entrega dos Centros de Referência de Assistência Social 

Os moradores da cidade de Bela Vista, no interior do estado, participaram, durante o sábado (8), da inauguração do Cento de Referência de Assistência Social (Cras). O equipamento social também foi entregue na cidade de Santa Luzia do Tide. As unidades são a prin

cipal porta para acesso a benefícios e programas sociais desenvolvidos por todas as esferas do poder público: federal, estadual e municipal.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, representou o Governo do Estado na entrega do Cras em Bela Vista. Ele destacou a importância dos investimentos realizados pelo governador Flávio Dino nessa área, o que inclui a extensa agenda de entregas de Cras e de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) iniciada em 2016 e que prossegue em 2017.

“Nós participamos dessa inauguração, aqui em Bela Vista, do equipamento público do Cras, que integra o Sistema Único de Assistência Social (Suas), é mais uma obra do Governo Flávio Dino que consolida e democratiza o acesso a direitos sociais, uma das grandes marcas desse governo. Sem dúvida esse equipamento contribuirá no enfretamento e na redução das vulnerabilidades socioeconômicas que as famílias de Bela Vista possam ter. É mais um apoio, é mais um instrumento da ação do Estado em defesa da vida”, afirmou o secretário.

Além de entregar o prédio do Cras completamente novo, o Governo do Estado também entrega a estrutura completamente equipada para que possa atender à população. Depois de entregue, o prédio do Cras passa a ser gerido pela prefeitura do município. A secretária municipal de Assistência Social de Bela Vista, Leda Frazão, declarou que essa iniciativa do Estado de construir novos Cras e Creas para auxiliar o trabalho dos municípios é extremamente importante para a população.

“O prédio está bonito, foi bem construído e estruturado, esses equipamentos vão viabilizar o nosso trabalho que outrora era prejudicado pela falta desses equipamentos. Como temos uma equipe cheia de vontade em fazer o diferencial acontecer, é importante saber que aquele número de pessoas que almejávamos atender, e muitas vezes não podíamos por essa falta desse suporte, hoje será uma realidade acontecendo no nosso município”, declarou.

Em Santa Luzia do Tide também houve a entrega de um Cras. O secretário estadual de Programas Especiais, Pierre Januário, representou o Governo do Estado na solenidade que contou com a presença da prefeita França e da secretária municipal de Assistência Social, Tiete, além dos moradores atendidos pelos serviços de assistência social.

SOBRE O CRAS

O Cras é a porta de entrada da Assistência Social. Um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social. Entre as ações ofertadas pelo Cras está o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No Cras, a população também é orientada sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal e do Governo do Estado.