População aprovou ações da 4ª edição da ‘Caravana Governo de Todos’ na região do Munim

A ‘Caravana Governo de Todos’ vai se reafirmando, a cada nova edição, como um grande sucesso. Na -feira (5) e (6), passou em cinco municípios da região do Munim, prestando serviços e ações de saúde, cidadania, assistência social, educação, esporte e lazer. O evento tem atendido gente como a dona Maria da Saúde, 50 anos, que saiu logo cedo, no , do povoado Cedro, em Axixá, onde mora, em busca de atendimento: “Só a chance de conversar com um médico valeu a pena minha viagem para cá. Saí com minha receita e vou comprar o remédio certo e ficar boa”.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, conta que esta é a intenção do evento, assegurar que gente como a dona Maria da Saúde, que estão mais distante dos grande centros, possam receber os diversos atendimentos, oferecidos cotidianamente pela gestão estadual, de maneira rápida, próxima e acessível. “A Caravana, que tem sido realizada de forma regular nas diversas regiões do estado, é o Governo mais próximo dos municípios, permitindo o acesso democrático da saúde a todos. Agradeço, em especial, aos profissionais que se dedicam para atender a população de cada localidade em que passamos”, ressaltou Carlos Lula, lembrando do esforço conjunto que várias equipes têm realizado para garantir os atendimentos.

E os resultados já podem ser sentidos. Coisas corriqueiras, do dia-a-dia de muita gente, ainda é uma realidade distante para outros. A lavradora Flor de Maria de Oliveira, do povoado Moinho, em Icatu, por exemplo, foi atendida pelos serviços odontológicos e, agora, aos 50 anos, descobriu a importância da escovação diária dos dentes. “Aproveitei para aprender a maneira certa de escovar os dentes e ensinar para meus cinco netos. Muito útil a Caravana, que oferece demais”, relatou, animada, a senhora que levou kits de higiene bucal para si e para a família.

Com uma diversidade enorme de serviços, mas de 130, a Caravana também leva serviços de cidadania. O Procon Móvel ofereceu emissão de documento e consulta do CPF, antecedentes criminais e inscrições em concursos e outros serviços online. Quem foi ao local também pôde contar com espaço para reclamações ou denúncias e orientação ao consumidor e fornecedor. A estudante Sthfany Magalhães de Sousa, 14 anos, de Morros, aproveitou a oportunidade para tirar a carteira de identidade. “Foi muito rápido, gostei muito e foi legal tirar aqui perto de casa. Se não eu ia que ir lá pra São Luís e ia ser cansativo e bem mais caro”, relatou a jovem, destacando a praticidade do evento.

Beneficiários do programa Bolsa Escola também puderam encontrar na Caravana informações sobre o programa implementado pela atual gestão do Governo do Estado para garantir a compra de material escolar. Em Cachoeira Grande, a dona de casa Madalena Silva, 48 anos, foi buscar informações sobre a possibilidade de uma via do cartão Bolsa Escola, tendo perdido o do filho assim que recebeu, não conseguiu comprar os materiais. Toda a orientação foi oferecida à dona Madalena pela equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

A carreta da mulher e o mamógrafo móvel, tem acompanhado a ‘Caravana Governo de Todos’, levados pela Secretaria de Estado da Mulher, que também oferece orientação sobre a lei Maria da Penha. Em Presidente Juscelino, a lavradora Thamires Tavares, 49 anos, aproveitou para fazer o preventivo e a mamografia, num só dia, o que seria mais difícil de conseguir se não estivesse disponível ali, perto de sua casa. “Eu tava precisando fazer meus exames de novo. E foi rápido e perto de casa. Estou muito feliz, até porque está tudo certo com a saúde”, contou.

A Caravana é um articulação da Secretaria de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), em parceria com outras secretarias de Estado e está na edição, reunindo vários secretários e tendo passado, na , por Cachoeira Grande e Presidente Juscelino e, no , por Morros, Axixá e Icatu, esta última com a participação do governador Flávio Dino.