Polícia Militar registra saldo positivo de operações já realizadas em dezembro

Entre os destaques, diminuição de 40% no número de homicídios e a prisão de mais de 15 envolvidos com assaltos a agências bancárias no interior do estado

Os investimentos na segurança realizados pelo Governo do Estado continuam a dar bons resultados. Uma grande prova disso é um balanço feito com as ações da Policia Militar (PM) no mês de dezembro. Segundo o setor de Estatísticas da corporação, até o dia 21 do mês de dezembro, foi registrada uma queda de 43% no número de homicídios na grande ilha de São Luís, totalizando 29 casos contra os 51 registrados no mesmo período de 2015. Redução que fica ainda mais expressiva se comparada aos dados de 2014, quando foram registrados 78 homicídios.

“Temos um número bastante relevante na redução de homicídios na grande ilha. É uma conta que vem caindo ano a ano, esse é o verdadeiro resultado de todo o investimento feito pelo Governo do Estado e pelo esforço de cada policial que vai para as ruas todos os dias”, conta o subcomandante da PM, coronel Jorge Luongo.

Além da redução do número de homicídios na grande ilha, a PM tem realizado prisões exitosas no interior. “Só neste mês de dezembro, a PM ajudou na prisão de mais de 15 envolvidos com assaltos a agências bancárias no interior do estado. Através dos batalhões do interior, por exemplo, foram identificados e presos dez envolvidos com o assalto a agência de Fortaleza dos Nogueiras, três em Grajaú, mais três em Bacabal e outros dois em Caxias”, completa o coronel Jorge Luongo.

Outra ação de grande destaque, foi a descoberta de um túnel de aproximadamente 20 metros que estava sendo escavado de dentro de uma residência para a Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) São Luís 6, antigo Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. A Polícia Militar evitou a conclusão da estrutura subterrânea e deteve dez pessoas suspeitas de envolvimento na ação. A investigação foi realizada pelo Grupo de Serviço Avançado (GSA) do 6º Batalhão da Polícia Militar.

Aparelhamento do Sistema de Segurança

Também foram apresentados, na quarta-feira (21), os novos armamentos adquiridos pelo Governo do Estado. Na lista estão os novos fuzis, carabinas, fuzis snipers, pistolas PT 840, coletes e munições dos mais variados calibres, que segundo o comandante-geral da PM, coronel José Frederico Gomes Pereira, servirão para equipar por completo o efetivo da Policia Militar maranhense.