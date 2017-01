Polícia Militar reforça ações de policiamento no Pré-Carnaval e jogos do Campeonato Maranhense de Futebol 

A Polícia Militar do Maranhão (PMMA) já preparou a estratégia de atuação durante o pré-carnaval, o policiamento será reforçado não apenas nos locais do evento, mas em pontos de ônibus e de acesso aos circuitos pré-carnavalescos, com policiamento a pé, motorizado, em viaturas e também com grupamentos a cavalo.

Além do Policiamento Militar, o Governo do Maranhão disponibilizará efetivo do Corpo de Bombeiros. Numa Parceria com a Prefeitura de São Luís, a população também contará com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Blitz Urbana e Secretaria municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

Segundo do Comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Pedro Ribeiro, todo esse efetivo garantirá tranquilidade para a população e brincantes. “Temos certeza que a união de esforços entre todos esses agentes será fundamental para que tudo saia a contento nos pontos onde serão realizadas as atividades de pré-carnaval”, detalhou o coronel.

O coronel Pedro Ribeiro destacou, ainda, que a organização do pré-carnaval em áreas específicas, garante maior resolutividade na demanda operacional da Polícia Militar, já que facilita o monitoramento das áreas e a prevenção a ocorrências.

Reforço na Segurança para jogos do Campeonato Maranhense

Nas cidades onde estão previstos jogos do Campeonato Maranhense de Futebol, a Polícia Militar concluiu planejamento de ações, garantindo emissão de laudo técnico de segurança sobre as condições dos estádios, bem como policiamento na entrada desses locais, durante as partidas e nos momentos de dispersão das torcidas.

O Policiamento será feito em áreas estratégicas nas proximidades dos locais de jogos por meio de grupamentos de homens e mulheres a pé, por meio de viaturas e mobilização da Tropa de Choque para acionamento, se houver necessidade.

“As torcidas terão toda tranquilidade para ir aos estádios com a certeza de que a Polícia Militar estará presente para garantir a segurança de todos”, afirmou Ribeiro.

Mais operações no policiamento de rotina

Além das operações específicas para garantir segurança em eventos esportivos e pré-carnavalescos, a Polícia Militar também reforçará ações de policiamento de rotina com policiamento nos bairros e atendimento do 190, serviço de plantão telefônico para requisição de ações de emergência a Polícia Militar.

Com as operações permanentes de combate a assaltos na região metropolitana, a exemplo da “Operação Busca Implacável” e da “Operação Alvorada”, as ações se concentram no combate e prevenção a práticas de assalto.

Segundo o Policiamento Metropolitano, Batalhões da PM com apoio do Batalhão Tiradentes, intensificam presença em áreas de maior ocorrência com efetivação de prisões e redução de homicídios e roubo a veículos. “Sobre a incidência de roubos a pessoas, a PM já identificou que há migração de assaltantes para outras áreas, geralmente agindo cedo, no horário em que trabalhadores se deslocam. Para combater essas ocorrências, a Operação Busca Implacável aborda pessoas nos ônibus em movimento, o que já garantiu a redução considerável de assaltos a coletivos nos últimos seis meses”, explicou o coronel.

Já a “Operação Alvorada” consiste em policiamento motorizado que percorre pontos de ônibus ao amanhecer, efetuando prisões e prevenindo ações de assaltantes. No Centro de São Luís, a PM mobilizou atividade intensa da “Equipe Tornado”, do 9º Batalhão, grupamentos em motos a instalação do Batalhão Tiradentes, que funciona na região central.

Atenção à Zona Rural

Na Zona Rural, o 21º Batalhão atua do quilômetro zero na Estiva até a Barragem do Bacanga, com apoio de operações especiais, somando esforços com a Polícia Rodoviária Federal – responsável pelo policiamento na BR 135 – para reduzir incidência de crimes.