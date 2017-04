Polícia Militar prende quatro suspeitos na participação em assalto a uma churrascaria

A Polícia Militar prendeu na manhã desta sexta-feira (7), Thiago de Caldas Costa, Raimarildo Rodrigues Santos, Neurivan Pereira Ramos e Cleudiane do Nascimento Melo, considerados os principais suspeitos de participarem no assalto a uma churrascaria na última quarta-feira (5), no Calhau, em São Luís.

De acordo com as informações, após o crime, equipes da Polícia Militar com auxílio do setor de Operações da Polícia Civil do Ciops, deram início as diligências nos bairros Vila Lobão, Vila Operária, Vila Conceição e Cidade Operária, locais estes onde foram efetuadas as prisões.

As investigações iniciais apontam que existe a possibilidade de Cleudiane Melo, que é funcionária da churrascaria e sob orientação de um presidiário, teria fornecido detalhes sobre a movimentação do estabelecimento aos demais integrantes do bando.

Com auxílio de câmeras de monitoramento, a polícia conseguiu identificar e posteriormente localizar os suspeitos em menos de 48 horas após o crime. O balanço da operação foi apresentado pelo Subcomandante da Polícia Militar, Coronel Jorge Luongo, do Comandante de Policiamento da Área Metropolitano (CPAM I), Coronel Pedro Ribeiro, do Comandante do 6ª BPMMA, Coronel Aritanâ, do Comandante do 8ª BPMMA, Major Fontenele e do Coordenador de Operações da Polícia Civil do Ciops, Delegado Inácio Henrique Ferreira.

Os quatro suspeitos foram apresentados no auditório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), devem ser autuados pela Delegacia de Roubos e Furtos e encaminhados ao Centro de Triagem de Pedrinhas.