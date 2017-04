Polícia Militar e Detran realizam várias operações de trânsito ao longo do feriado

Durante todo o feriado, a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) tem realizado operações no trânsito que visam aumentar a segurança da população e evitar crimes como assaltos, roubos e a mistura de direção e álcool. Até o domingo de Páscoa (16), são revistas a ônibus, carros e motocicletas, além de blitzen com bafômetros, espalhadas durante todo o dia nos mais diversos bairros da cidade.

Na manhã de sábado (15), a PM-MA realizou a Operação ‘Busca Implacável’, com revista em coletivos, na estrada de São José de Ribamar. O tenente Di Paula esteve na operação e explicou a importância deste tipo de abordagem para garantir a tranquilidade dos usuários do transporte público. “A operação ‘Busca Implacável’ é desenvolvida, não só nas datas festivas, mas ao longo do ano, diuturnamente, são feitas abordagens nos ônibus, para a gente evitar essas práticas de ilícitos que são os assaltos”, relatou o tenente, destacando que, por turno, chegam a ser abordados de 70 a 80 ônibus.

A estudante Mariana Cardoso Freire, 15 anos, mora no Maracanã e estava indo aproveitar o feriado na nova orla de São José de Ribamar com família. No trajeto, por duas vezes, os ônibus que pegou passaram por revistas da polícia. “Eu me sinto mais segura, porque a gente não sabe quem é assaltante e quem não é, quem está armado ou não está. Aí, com isso está prevenindo a nossa vida”.

A prioridade da operação são os transportes públicos, mas também são parados e revistados carros pequenos, motocicletas e até ciclistas. O pedreiro Sebastião Ribeiro tem na motocicleta seu meio de condução para o trabalho. Com a documentação toda correta, seu Sebastião foi parado pela blitz e apoia a iniciativa. “Está melhorando, já protege a gente é a sociedade de problemas”, opinou.

Lei seca

Durante todo o feriado, o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), em parceria com a PMMA, por meio da Companhia Rodoviária Militar Independente (CPRVD Ind), deu continuidade as blitzen da Operação Lei Seca em São Luís. As ações visam conscientizar a população sobre segurança no trânsito e autuar condutores que dirigem sob o efeito de bebidas alcoólicas.Na sexta-feira Santa (14), quando tem uma grande movimentação de público rumo ao bairro do Anjo da Guarda para assistir à apresentação da Via Sacra, foi realizanda uma grande blitz na Barragem do Bacanga para averiguar o consumo de álcool.