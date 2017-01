Polícia desarticula ação de quadrilha interestadual de assalto a bancos

Uma tentativa de assalto foi desarticulada, nesta quarta-feira (4), em Bacabal, a partir de uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar. O grupo de criminosos foi interceptado na entrada da cidade. Foi preso um integrante da quadrilha, identificado como Itamar Pereira Lima, além da apreensão de dois veículos, uma metralhadora com munição e carregador. O policiamento foi intensificado na cidade e regiões adjacentes para identificar e prender os demais suspeitos.

O grupo interceptado em Bacabal integra uma quadrilha interestadual especializada em assalto a banco e tem como característica o forte armamento e uso de violência. Eles portavam explosivos que, ao serem surpreendidos pela ação policial, usaram contra os próprios veículos e, ainda, atingiram uma viatura policial. De acordo com o titular da Superintendência Especial de Investigação Criminal (Seic), delegado Tiago Bardal, a quadrilha nem chegou a entrar na cidade, pois foi logo interceptada pelos policiais.

“Não sabemos qual seria o alvo, mas, certamente, uma das instituições financeiras da região. Graças ao trabalho preventivo que a polícia vem realizando nesta e outras cidades do interior, mais esse ataque foi evitado, frustrando a ação dos criminosos”, ressaltou o delegado.

Segundo Tiago Bardal, eram aproximadamente 15 homens e a quadrilha tem integrantes de diversos estados. O suspeito detido, Itamar Pereira Lima, tem 31 anos e é paraense. Os veículos apreendidos – uma Tritton L200 e um Tri Blazer – têm placas da Bahia e ficaram avariados com as explosões.

Participam da operação de captura as equipes do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural (Cosar), Grupo de Operações Especiais (GOE), dois helicópteros do Grupo Tático Aéreo (GTA), da Seic e da Polícia Civil e Batalhão Militar de Bacabal. A tentativa de assalto ocorreu por volta das 21h30 da última terça-feira.

Investimentos e planejamento

A ação preventiva da polícia que impediu a investida em Bacabal é resultado do trabalho intensivo de monitoramento e melhorias em estruturas na segurança da cidade. O Governo do Estado montou uma base do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural (Cosar) no município. O órgão é formado por policiais especializados e treinados especificamente para o combate a assaltos a bancos e mantém as equipes nas cidades do interior com mais ocorrências.

O Batalhão de Polícia Militar da área também recebeu reforço com melhorias na estrutura e incremento de pessoal. “Temos certeza que conseguiremos ainda mais resultados positivos nas operações deste ano. A polícia está de prontidão no combate à criminalidade”, enfatizou o delegado Tiago Bardal.

Queda de ocorrências

As investidas a agências bancárias e demais instituições financeiras no interior do Estado caíram 18,5%, comparando os dois últimos anos. Foram 54 casos de explosão a agências em 2015 contra 44 do ano passado. Assaltos a carros forte totalizaram dois em 2015 e apenas 1 em 2016. A investida na modalidade ‘sapatinho’ – quando familiares de gerente são feitos reféns para forçar abertura de cofres – contabilizaram oito registros em 2015 e apenas 1 em 2016.

O número de prisões desses criminosos aumentou – foram 142 detidos em 2015 contra 238 em 2016 – correspondendo a 63% mais prisões de suspeitos deste crime. “Essa diminuição é resultado do trabalho preventivo e conjunto das forças de Segurança e nossa meta é tirar estas quadrilhas de circulação”, frisou Tiago Bardal.