Polícia Civil promove seminário de enfrentamento ao Feminicídio

A Polícia Civil promoveu, na tarde da última ça-feira (11), no auditório do Instituto de Genética Forense – IGF, em São Luís, um seminário para discussão de estratégias de combate ao crime de feminicídio, onde foram levantadas discussões acerca da violência contra a mulher.

Além disso foram debatidos procedimentos operacionais padrão de investigação e perícia dos crimes de feminicídio, estabelecidos pela Delegacia Geral de Polícia Civil, além da apresentação do Departamento de Feminicídio, único no Brasil e que será representado no Fórum Nacional de Segurança Pública em São Paulo, na próxima semana, pela Delegada Viviane Azambuja, que explanará a palestra “Investigação policial com perspectiva de gênero nas mortes violentas de mulheres (feminicídio): integração de ações entre Polícia Civil e perícias científicas na formulação dos inquéritos policiais”.

Participaram do evento, além de toda a equipe da Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP), a Delegada Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher (CODEVIM), a diretora do IGF, Cristiane Cutrim, o diretor do Instituto Médico Legal (IML), Wanderley Júnior, Gislen Pinheiro do Instituto de Análise Forense (ILAF), e toda equipe desses institutos, além de peritos do Instituto de Criminalística e Medicina Legal (ICRIM).

Ao final, o superintendente da SHPP, Dr. Leonardo Diniz, ressaltou a necessidade de integração entre as equipes de investigação, para o aprimoramento dos resultados a serem alcançados.