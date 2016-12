Polícia Civil manterá serviços de plantão no Natal e Ano Novo

Durante o período de Natal e Ano Novo, os flagrantes realizados nos dias dos feriados serão encaminhados para os cinco plantões localizados na Cidade Operária, Cohatrac, Parque do Bom Menino, Maiobão e da Vila Embratel que estarão funcionando em forma de plantão 24 horas. A informação é da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC).

Cada plantão estará aberto 24 horas, tanto no sábado quanto no domingo, para atender a sociedade, registrando todas as demandas criminais. De acordo com Armando Pacheco, superintendente da SPCC, o quantitativo de agentes da Polícia Civil será mantido para garantir a tranquilidade em meios às comemorações do fim de ano. A Polícia Civil intensificará o combate a todas as modalidades criminosas dando apoio às ações da Polícia Militar.

A Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), localizada no centro de São Luís, também funcionará em regime de plantão durante as festividades. Além disso, a Superintendência Estadual de Combate ao Narcóticos (Senarc) e a Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) devem trabalhar com equipes de prontidão para eventuais casos.