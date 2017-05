Polícia Civil comemora resgate histórico da dignidade e homenageia servidores nos 209 anos da instituição

A Polícia Civil do Maranhão viveu um momento de resgate histórico da dignidade institucional na manhã desta -feira (10), na solenidade de comemoração do Dia Nacional da instituição, que celebra 209 anos de existência em 2017. Na ocasião, o governador Flávio Dino foi um dos agraciados com a ‘Medalha de Mérito Policial Civil Pontes de Miranda’ e também entregou a condecoração a servidores que contribuíram para o engrandecimento da Polícia Civil do Maranhão. Ao todo, foram 136 homenageados com a comenda.

Sem comemorar a data desde 2008, e sendo esta apenas a terceira vez que o Dia Nacional da Polícia Civil é comemorado na história do Maranhão, a solenidade marcou o resgate pelo reconhecimento do trabalho à ordem, à segurança e à tranquilidade pública no exercício da função de policial. Além de condecorar pessoas e instituições que colaboraram de forma significativa para o desenvolvimento da instituição, também foram entregues placas de honra ao mérito ‘Amigos da Polícia Civil’, em reconhecimento àqueles que tiveram relevantes serviços prestados à sociedade maranhense.

Em seu discurso, o governador Flávio Dino, que foi agraciado com a medalha ‘Pontes de Miranda’, ressaltou que “gratidão é a palavra que nos une”. Ele enfatizou, ainda, que o reconhecimento é o combustível fundamental para a vida. “Essa é a razão principal que fez com que eu estivesse aqui. Não como protocolo, mas com convicção de transmitir a vocês esse sentimento com gratidão”, disse aos policiais.

O governador citou os desafios de administrar o Estado e realçou que a Polícia é exemplo de caminho de recuperação progressiva da capacidade operacional que o Governo procura trilhar no Maranhão. “Nós temos uma linha de investimento bastante clara na Segurança Pública, resultando em redução crescente dos indicadores de criminalidade. Nós devemos isso ao trabalho incansável dos nossos policiais. Por isso faço questão de, sempre que possível, estar presente nos eventos para poder agradecer, em nome do povo do Maranhão, a esses policiais”, realçou Flávio Dino.

A solenidade agraciou policiais com 10, 20 e 30 anos de corporação, que preencheram requisitos legais de mérito, conforme decreto específico; e autoridades civis que prestaram relevantes serviços à instituição. “É uma grande festa da Polícia Civil para a sociedade porque ela que desenvolve a função de polícia judiciária, responsável pela investigação criminal. E isso é muito importante. É uma grande instituição que tem mais de 200 anos de serviços para a sociedade brasileira”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela.

O delegado geral do Estado, Lawrence Melo, sublinhou que a solenidade marcou um dia histórico para a Polícia Civil do Maranhão. “Nesse exato momento nós não comemoramos apenas o Dia Nacional, mas também realizamos o resgate histórico da dignidade institucional da Polícia Civil, aqui representada pela valorização individual e coletiva dos nossos policiais civis que é quem de fato faz a Polícia”, afirmou.

Ele informou, ainda, que há nove anos – quando, ainda em 2008, o atual secretário Jefferson Portela exercia o cargo de delegado geral no governo Jackson Lago – a data não era festejada e um governador não presenciava a comemoração do Dia Nacional da Polícia Civil. “É um resgate de memória, da dignidade e é um obrigado da Polícia Civil do Maranhão a cada um dos senhores que se dedicam, são comprometidos a realizar justiça neste estado”, frisou Lawrence Melo.

Legado positivo

Em relação ao trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, o delegado geral destacou que o maior legado está na redução dos índices de criminalidade. “ nós temos a satisfação de declarar publicamente que o número de homicídios e Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na área metropolitana de São Luís, desde o início da atual gestão, reduziu em 29%. Só esse ano, são 100 vidas salvas. Isso sem contar os anos anteriores”, informou.

Ele enalteceu, ainda, o trabalho de integração da Polícia Civil com órgãos como a Secretaria de Estado da Transparência e Controle (STC), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público (MP) no trabalho de combate à corrupção. “Para que nós possamos expurgar essa conduta que tem atrapalhado, na história dos maranhenses, o seu desenvolvimento. É nesse contexto que voltamos a comemorar o dia da Polícia Civil aqui no Maranhão. E é nesse contexto que voltamos a valorizar o ser humano, através da entrega simbólica dessas medalhas”, completou o delegado Lawrence.

Com 34 anos de serviços prestados à Polícia Civil do Maranhão, a delegada Lúcia Maria foi condecorada durante a cerimônia e disse que vê esse momento como de muita felicidade e também como um agradecimento pelo reconhecimento de tantos anos de trabalho, dedicação, e paixão pelo que os servidores fazem. “Assim eu vejo esse momento”, confessou a delegada.

Recuperação de delegacias

Durante o evento, o governador Flávio Dino anunciou que está sendo iniciado um esforço para recuperar todas as delegacias de polícia do Maranhão. “Reservei para este dia festivo a determinação para que nós nos lancemos à recuperação física de todas as delegacias do Maranhão”, disse o governador.

Diante da cúpula da Segurança Pública, o governador disse que o Governo vai dar as condições para a recuperação física das delegacias. “Tragam os projetos e vamos fazer o que estamos fazendo com as escolas. Tenho orgulho de dizer que o Maranhão tem 1,1 mil escolas e já reformamos 574. Uma a cada dois dias de governo. Quero determinar que sejam anotadas as previdências para que esse mesmo esforço que estamos fazendo nas escolas façamos também nas delegacias de polícia”, explicou.