Polícia Civil apreende mais de 1 milhão em drogas e armas de fogo em São Luís

Durante uma operação da Polícia Civil, por meio da Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico (SENARC), realizada na madrugada do último sábado (8), conseguiu apreender aproximadamente 580 quilos de maconha, além de duas armas de fogo na Região Metropolitana de São Luís.

As prisões ocorreram após quatro meses de intensas investigações que apontavam de modo preciso locais utilizados para armazenamento de drogas nos bairros da Cidade Operária, Conjunto Alvorada e na Estrada da Maioba. A mencionada organização criminosa tinha o intuito de distribuir a droga na capital.

A operação foi iniciada no Bairro Alvorada, onde durante uma vistoria a uma residência de alto padrão, que estava alugada em nome de Thiago Furtado da Silva, foram encontrados 331 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver calibre 38, além disso foi decretada a prisão de Marcos Antônio Malheiros. A residência tinha uma única finalidade, armazenar grande parte dos entorpecentes.

Já em outra fase da operação, só que desta vez na Estrada da Maioba, policiais conseguiram prender Kenny Rogers Vasconcelos Falcão e Keshlley Igor Santos Gomes, a dupla estava portando 117 tabletes de maconha que segundo as investigações tinha como destino abastecer grande parte do município de Paço do Lumiar.

Ao fim da operação, ainda foram apreendidos no Bairro Cidade Operária 58 tabletes de maconha, 42 munições calibre 9mm e um revólver calibre 38 que estavam em responsabilidade de Magno Adriano Martins da Silva.

Toda a operação foi explanada na tarde desta segunda-feira (10) durante uma coletiva de imprensa na sede da SSP-MA, que contou com a presença do delegado geral da Polícia Civil do Maranhão, Lawrence Melo, do Superintendente da Senarc, delegado Carlos Alessandro e do delegado Valdenor Viegas, do Departamento de Combate ao Narcótico.

Durante o seu discurso, Lawrence Melo foi enfático em dizer que houve um aumento de 93% nos números correspondentes a apreensão de drogas, pois somente neste ano de 2017, a Polícia Civil já apreendeu mais de 1(uma) tonelada de entorpecentes. Ele ainda disse: “ Esses trabalhos demostram a integração entre a Polícia Civil por meio de seus departamentos que sempre refletirá no bem-estar do cidadão maranhense “ destacou o Delegado geral.

Os cinco presos na operação foram autuados pela prática de crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, em seguida encaminhados ao Centro de Triagem de Pedrinhas onde ficarão na responsabilidade da justiça.