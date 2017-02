Polícia Civil apreende 300Kg de maconha no São Cristóvão, em São Luís

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), apreendeu na manhã de quarta-feira (1º), cerca de 300kg de maconha prensada enterrada em uma oficina mecânica, localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro do São Cristóvão, em São Luís.

Segundo o superintendente Carlos Alessandro, inúmeras denúncias foram feitas a Senarc, de modo que, foi averiguada e constatada que essa oficina funcionava como ponto de armazenamento de drogas. A droga apreendida foi encontrada dentro de tonéis e estava enterrada, a polícia contou com o apoio do cão de faro, da raça Pastor Belga Malinois o “K-9 Vini”, que indicou a localização exata da substância.

Os entorpecentes encontrados pertencem a Renato Almeida Pestana (28), Paulo Henrique Almeida de Azevedo Vieira Araújo (28), mais conhecido como “Paulino” e Francisco de Sales Feitosa Júnior (38), que estão presos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Vale advertir que o local acima citado é o mesmo onde os três acusados foram presos no dia 13 de dezembro de 2016, com aproximadamente 100kg de maconha. Ainda consta que, Renato Almeida havia sido preso em flagrante delito em dezembro do ano de 2015, com aproximadamente 40kg de crack, em ação realizada nos bairros Bequimão e Altos do Calhau. Segundo a Polícia Civil essa apreensão foi avaliada como a maior apreensão dessa substância já realizada na região metropolitana de São Luís.

Os três indivíduos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Pedrinhas, onde continuarão custodiados à disposição do Poder Judiciário.