Polícia Civil apreende 166 quilos de drogas em São Luís

Por meio de uma operação da Polícia Civil, colocada em prática pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), para combate ao tráfico de drogas no bairro Anjo da Guarda, em São Luís, foram apreendidos 100 kg de maconha que vinha de Mato Grosso e pertencia a uma facção criminosa. A operação foi realizada na quinta-feira (27) e resultou na prisão de Robson Pereira Amorim, 31 anos; Marcos da Silva Santos, 35 anos; e Márcia Suelen Silva Costa, 24 anos.

O superintendente da Seic, Tiago Bardal, informou que, depois de investigações, realizadas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado, foi possível identificar que Robson Pereira Amorim e Marcos da Silva Santos estavam repassando drogas em São Luís utilizando um táxi de modelo Corsa Classic, cor branca, de placa NXB 0216.

O veículo utilizado por eles pertencia a Marcos Santos. Os dois foram presos quando entregavam quatro quilos de drogas para Márcia Suelen Silva Costa, na feira do Anjo da Guarda. O restante foi localizado pela polícia acondicionado em uma geladeira, na residência de Robson Pereira, na Travessa João Castelo, no Anjo da Guarda. Toda a droga apreendida foi encaminhada ao Instituto de Criminalística e Medicina Legal (Icrim) para realização de perícia.

Outras apreensões

Em outra ação, organizada pela Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), foi apreendido 66 kg de maconha no interior de aparelhos de som no Terminal Rodoviário de São Luís. A ação foi possível a partir de denúncias feitas por meio do aplicativo ByZu, da Polícia Civil. O delegado Marcone Matos disse que as informações indicavam que uma mulher vinha do estado de São Paulo estaria traficando drogas, acondicionadas em diversos aparelhos eletrônicos. Os entorpecentes seriam entregues a um adolescente, que foi apreendido durante a operação policial, que resultou na prisão de Genilson Costa Froes. O homem pagou um táxi para transporte dos equipamentos com os entorpecentes para o bairro da Cidade Operária, a droga foi apreendida pela polícia.

O superintendente da SPCC, Armando Pacheco, destacou o excelente trabalho idealizado pela DRF. “É a segunda apreensão, somente este mês, realizada pela DRF”, frisou.

A subdelegada-geral de Polícia Civil, Adriana Amarante, destacou a importância das ações realizadas em conjunto entre a Seic e DRF. “As equipes estão sempre dando respostas positivas e incansáveis com seus agentes à população. Parabenizo todos por essa positividade que engrandece o trabalho da Polícia Civil do Maranhão, além de ser uma resposta de caráter prático para a sociedade”, disse. Ela, também, ressaltou o trabalho da perícia maranhense. “Agradeço ainda o trabalho da perícia na presença do superintendente de Polícia Técnico Cientifica (SPTC), que faz a execução do trabalho pericial no sentido de manter a concepção da prova material”, acrescentou.