“Podemos voltar ao mercado com força”, diz empreendedor sobre Caravana Empresarial em Itapecuru

Itapecuru-Mirim recebeu nesta terça-feira (07) a abertura da 19ª edição da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial, do Governo do Estado. O evento levou para os empresários de Vargem Grande, Anajatuba, Santa Rita e Itapecuru-Mirim mais informações sobre as ações ao setor, fortalecimento do diálogo com a gestão e estímulo para o empreendedorismo.

O coordenador da Caravana e titular da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Antônio Nunes, diz que a iniciativa tem sido um sucesso. “A certeza é que os empresários ficam satisfeitos e conscientes que o Governo do Estado está investindo para que, junto com a classe empresarial, possa enfrentar a crise, gerando mais empregos e mais renda”, conta.

Durante a abertura, empresários como Dorival Salles da Silva, dono de uma malharia em Itapecuru, puderam tirar dúvidas sobre os programas de incentivo realizados pela gestão estadual. “Muitas empresas já estavam desistindo de atuar por conta das dificuldades, mas com esse apoio do Governo nós podemos voltar ao mercado com mais força”, diz.

Quem também viu na caravana a oportunidade incrementar o comércio foi David Ramon, que é empresário do ramo de vidros em Itapecuru: “É uma ação muito importante para os empresários. É o nosso momento de extrair informações essenciais para o desenvolvimento de nossos empreendimentos”.

“O Juros Zero, por exemplo, é um dos programas que chamam atenção de todos os empresários e pode nos dar chances de incrementar ainda mais nossos produtos”, acrescenta.

O prefeito de Itapecuru-Mirim, Miguel Lauand, diz que “mais esta ação do governo Flávio Dino aqui na cidade vem para motivar os empreendedores e empresários, as pessoas que realmente produzem, a abrir novos caminhos e continuar a crescer”.

Ações

No conjunto de serviços oferecidos nessa quarta-feira (08) na caravana, estão palestras sobre empreendedorismo, formalização do Micro Empreendedor Individual (MEI), acesso a documentos e outros; oficinas de capacitação técnica; cadastramento em programas de Governo e no MEI; sobre questões fiscais, tributárias e financeiras; emissão de guias de pagamento, consulta a processos, entre outros; além de serviços itinerantes da Jucema e secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz), Segurança (SSP) e Indústria e Comércio (Seinc).

As ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema) na caravana têm foco na orientação e apoio ao licenciamento ambiental, explicando os procedimentos para aquisição e acompanhamento da expedição do documento.

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) disponibiliza balcão de atendimento para informar sobre a devida metragem de seus serviços e manutenção dos instrumentos de medição, além da possibilidade de renegociação de multas e dívidas.

A Caravana para o Desenvolvimento Empresarial é realizada no auditório da Regional de Saúde, na Avenida Gomes de Sousa, s/nº, Centro, a partir das 9h.

Programas

Ainda nesta quarta, os empresários e comerciantes poderão obter mais informações e se inscrever em importantes programas do Governo do Estado, como o Maranhão Juros Zero, no qual a gestão concede crédito de até R$ 20 mil reais sem jutos para o empresariado; o Mais Empresas, que concede redução da carga tributária ao empresário que deseja instalar ou ampliar seu negócio; e o Maranhão Mais Produtivo, que oportuniza às micro e pequenas empresas instaladas no Maranhão o acesso a novos mercados; e o Mais Empregos, em que, a cada novo emprego gerado, o Governo concede crédito de R$ 500 no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).