Poção de Pedras terá mais obras e ações após reunião do governador Flávio Dino com prefeito da cidade

O governador Flávio Dino se reuniu com o prefeito de Poção de Pedras, Júnior Cascaria, nesta -feira (12), no Palácio dos Leões, para dialogar sobre as principais demandas da população do município. Na ocasião, ele garantiu que o Governo do Estado continuará atuando na cidade em parceria com a Prefeitura com foco em áreas prioritárias como a saúde, educação, infraestrutura e abastecimento de água.

Desde o início da sua gestão, o governador Flávio Dino tem se reunido com prefeitos de todas as regiões do Maranhão para ouvir as principais demandas da população e articular parcerias com os gestores municipais com o objetivo de atender todos os maranhenses e levar benefícios a todas as cidades do estado.

O prefeito agradeceu a receptividade do governador Flávio Dino e disse que é uma alegria muito grande dialogar com o Governo do Estado e garantir ações para Poção de Pedras. “Ele está disposto a ajudar o nosso município e eu estou muito feliz com a palavra dele”, disse Júnior Cascaria.

De acordo com o prefeito, Poção de Pedras será contemplada com pavimentação de avenidas e ruas, por meio do programa Mais Asfalto. Além disso, o município ganhará uma Escola Digna, a construção de uma praça, obras que melhorarão o abastecimento de água e a construção de um hospital. “Momento de alegria e satisfação”, completou Júnior Cascaria.

Participaram da reunião o deputado estadual Fábio Macedo, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o vice-prefeito de Poção de Pedras, Adenilson Lopes.