PMMA inicia fase presencial do Curso Especial de Formação de Sargentos

A Polícia Militar do Maranhão, por meio da Diretoria de Ensino, realizou no início da manhã de -feira (8), no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), a solenidade de abertura da fase presencial do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS – PM 2017). Nesta etapa, 191 alunos participam do curso.

O curso teve início em de 2017. Nesse período, os militares, então terceiros sargentos, são aperfeiçoados nos conhecimentos técnicos necessários para o desempenho da profissão policial militar por meio das disciplinas de prática do tiro de combate, de abordagem policial, de saúde física e de disciplina policial militar. A conclusão do curso, com aproveitamento, é um dos requisitos essenciais para nova promoção, que é segundo sargento.

Além de São Luís, esta etapa do desenvolvimento dos militares, acontece simultaneamente em outros quatro polos de ensino, distribuídos em diversas regiões maranhenses: Imperatriz (3º BPM), Barra do Corda (5º BPM), Pindaré-Mirim (7º BPM) e Bacabal (15º BPM).

Para o subcomandante da PM, coronel Jorge Luongo, a formação continuada e a qualificação profissional é uma das diretrizes do Comando da Corporação para que o PM possa está bem preparado. “Estamos com um calendário de cursos em andamento, que qualificará mais de um ço da Corporação até o final do ano. Essa formação resultará em uma melhor prestação de serviço ao cidadão, além de elevar a autoestima do policial, deixando-o habilitado para as próximas promoções”, disse o oficial.

O secretário Jefferson Portela destacou os avanços e a preocupação do governo do Estado em oferecer o melhor suporte na preparação e no aperfeiçoamento dos profissionais do sistema de segurança do Maranhão. “Todo dia é dia de aprender, portando senhores, aproveitem este momento, busquem o conhecimento, qualifique-se e troquem experiências. Os resultados estamos vendo nas ruas, uma polícia bem preparada que todos os dias diminui os índices de criminalidade em nosso estado”, afirmou o gestor de segurança Pública do Maranhão .

Os cursos de Formação e Aperfeiçoamento da PMMA têm como objetivo qualificar as praças da Corporação no que diz respeito aos conhecimentos necessários para ascensão profissional, estimulando doutrinas e práticas uniformes. Além de contribuir com a integração dos policiais militares e promover a consolidação das Políticas Públicas na área da segurança.

Segundo o comandante do CFAP, tenente coronel Raimundo Andrade, no momento são mais de mil policiais militares que estão fazendo cursos de qualificação profissional na Corporação. “No CFAP, na forma presencial, estamos promovendo vários cursos, como o Curso Especial de Formação de Cabo, o Exame de Aptidão Profissional (para sargentos) e o Curso de Formação de Soldados (novos policiais que estão sendo formados). Além desses, centenas de policiais militares estão sendo qualificados no sistema de ensino a distância”, disse o comandante.