Planejamento define calendário da biblioteca do Iema Pindaré-Mirim

Com a criação da Rede Bandeira Tribuzi de Bibliotecas, as unidades do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) estão preparando o calendário de atividades 2017 para fomentar o interesse pela leitura e pelas obras literárias.

Uma dessas iniciativas é o ‘Cinema na biblioteca’, que vai possibilitar o acesso dos alunos a livros em formato de filme, uma atividade que será desenvolvida semanalmente. “Percebemos que o filme contribui no desenvolvimento das atividades dos alunos. Apresentar para eles filmes de livros é usar da forma lúdica para uma excelente causa”, destacou a bibliotecária Lidiane Ribeiro da unidade plena do Iema de Pindaré-Mirim.

Outra importante medida é a ‘Feira do livro’, um evento de três dias que possibilita aos alunos contato com livreiros e editoras, além de contar com a presença de autores locais. Um evento aberto à comunidade.

Com o objetivo de despertar o hábito pela leitura envolvendo a comunidade do município de Pindaré-Mirim e áreas vizinhas, o Iema desenvolveu a ‘Carreata da Leitura’, que desde o ano passado segue desenvolvendo atividades com arrecadação de livros melhorando e expandindo o acervo, e apresentação de peças teatrais e dança com temática voltada para a leitura.

Assim que for iniciado o ano letivo, com o objetivo de contribuir com o ensino da literatura, os alunos estudarão dois autores maranhenses: um do Romantismo e outro do Realismo. Os autores serão explanados pelos grupos de leitura e escrita e também por meio de pôsteres e charges.